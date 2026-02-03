Πέντε οφέλη του οργασμού για την υγεία σύμφωνα με τους ειδικούς

Oι εποχές αλλάζουν και τα ταμπού περί σεξ και έρωτα σιγά σιγά ξεχνιούνται. Ζητήματα γύρω από τη σεξουαλική ευχαρίστηση των ανθρώπων συζητιούνται πιο ανοιχτά, ενώ τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο μπαίνει και η γυναικεία απόλαυση. Την ίδια ώρα το θέμα του οργασμού εξετάζεται και επιστημονικά, γι’ αυτό και σας παρουσιάζουμε τα πέντε πλεονεκτήματα του οργασμού.

Ίσως να είναι ώρα να αρχίσουμε να λέμε «ένας οργασμός την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα», γιατί εκτός από την αίσθηση ευεξίας που προσφέρει, επηρεάζει θετικά τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική υγεία.

Ενισχύει τη διάθεση

«Το να έρχεστε σε οργασμό επηρεάζει έντονα τη διάθεσή σας, καθώς απελευθερώνονται στη διάρκειά του διάφορες ορμόνες. Η ντοπαμίνη, η ενδορφίνη και η οξυτοκίνη είναι μόνο μερικές και συμβάλλουν στο να νιώθετε πιο χαλαρές, πιο ευτυχισμένες και πιο ‘γεμάτες’ συναισθηματικά», λέει η σεξολόγος Marla Renee Stewart. «Στον εγκέφαλο απελευθερώνεται επίσης η σεροτονίνη, η οποία είναι γνωστό πως βελτιώνει τη διάθεση και βοηθά στη χαλάρωση. Και ενώ το να φτάσετε σε οργασμό μπορεί να σας αγχώνει, με τον καιρό σας βοηθά να αποκτήσετε καλύτερη διάθεση», συμπληρώνει η Δρ. Farah Naz, γυναικολόγος.

Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου

Η απελευθέρωση της οξυτοκίνης θα σας βοηθήσει επίσης να κοιμηθείτε πιο γρήγορα μετά το σεξ. Παράλληλα, στη διάρκεια ενός οργασμού αυξάνονται τα επίπεδα της προλακτίνης, η οποία σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής, αυξάνει το αίσθημα υπνηλίας και χαλάρωσης. Αυτό το κοκτέιλ ορμονών, λοιπόν, όχι μόνο θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε ευκολότερα, αλλά και να καλύτερα.

Ανακουφίζει από πόνους

Μπορεί οι αιτίες για κάθε πόνο να διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά πολλοί είναι οι ειδικοί που ισχυρίζονται ότι ένας οργασμός μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση ορισμένων πόνων στο σώμα. Η Sarah Rose Bright, sex coach, τονίζει ότι οι οργασμοί βοηθούν στην ανακούφιση από πόνους όπως οι κράμπες περιόδου (το έχουμε γράψει και εδώ) ή οι πονοκέφαλοι. «Οι ορμόνες που εκλύονται κατά τη διάρκεια των οργασμών συμβάλλουν στην καταπολέμηση των χρόνιων πόνων, αφού βοηθούν τους μύες να χαλαρώσουν και τονώνουν τον οργανισμό», είπε.

Συμβάλλει στην υγεία της καρδιάς

Τελικά, το σεξ θεωρείται άσκηση; Και όμως ναι. Αν μάλιστα καταλήξει σε έναν έντονο οργασμό είναι μια πολύ αποτελεσματική γυμναστική. Έρευνες έχουν αποδείξει, άλλωστε, πως άνθρωποι καίνε κατά μέσο όρο 85 θερμίδες κατά τη διάρκεια του σεξ που διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Η Kelly Ashlen, sex educator εξηγεί πως το σεξ γενικά και οι οργασμοί ειδικά μπορούν να βελτιώσουν και την καρδιαγγειακή υγεία, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση. Ισχυρισμό τον οποίο ενισχύει ο δρ. Joseph Pinzone, επίκουρος καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή David Geffen του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA). «H σεξουαλική πράξη (αλλά όχι τόσο ο αυνανισμός) μπορεί να ρίξει την αρτηριακή πίεση, ιδίως τη συστολική».

Αυξάνει τον μέσο όρο ζωής

Όταν ακούμε τη λέξη μακροζωία στο μυαλό μας έρχονται τα χρόνια που θα ζήσουμε, αλλά ο όρος έχει να κάνει και με την ποιότητα ζωής. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι το σεξ συμβάλλει και στα δύο, δηλαδή και στα χρόνια που θα ζήσουμε και στο πόσο καλά θα τα ζήσουμε. Βρετανική έρευνα απέδειξε ότι η θνησιμότητα είχε μειωθεί στο 50% στο γκρουπ των συμμετεχόντων, που βίωναν συχνούν οργασμούς, ενώ σε παλιότερη έρευνα που διήρκησε 25 έτη φάνηκε ότι οι γυναίκες που ανέφεραν πως απολάμβαναν το σεξ ζούσαν περισσότερο.

