Κάνει καλό το στραγγιστό γιαούρτι στην υγεία της καρδιάς; Τι πρέπει να ξέρουμε

Το στραγγιστό γιαούρτι είναι ένα θρεπτικό γαλακτοκομικό προϊόν που μπορεί να προσφέρει πολλά στην υγεία της καρδιάς, καθώς μπορεί να βελτιώσει το προφίλ των λιπιδίων στο αίμα.

Αποτελεί επίσης πλούσια πηγή καλής ποιότητας πρωτεΐνης, αλλά και ασβεστίου, επομένως μπορεί να αποτελέσει μία νόστιμη και υγιεινή προσθήκη στην καθημερινή μας διατροφή, αναφέρει η βρετανίδα διαιτολόγος Dr. Victoria Taylor, από το Βρετανικό Ίδρυμα Καρδιάς (BHF).

Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι το γιαούρτι ενδέχεται να μειώσει τον κίνδυνο καρδιολογικών και αγγειακών προβλημάτων. Και αυτό, παρότι είναι πλούσιο σε κορεσμένα λιπαρά τα οποία θεωρούνται επιβαρυντικά για την καρδιαγγειακή υγεία.

Μία από τις μεγαλύτερες μελέτες γι’ αυτό διεξήχθη σε 192.564 βετεράνους των ΗΠΑ. Δημοσιεύθηκε στην διατροφική επιθεώρηση Clinical Nutrition ESPEN. Η μέση ηλικία των εθελοντών ήταν τα 65 έτη, όταν δήλωσαν συμμετοχή στη μελέτη. Οι ερευνητές τους υπέβαλλαν σε εξετάσεις έπειτα από 1 και 4 χρόνια παρακολούθησης.

Όπως διαπίστωσαν, η καθημερινή κατανάλωση γιαουρτιού συσχετίσθηκε με βελτίωση στα επίπεδα της καρδιοπροστατευτικής, καλής (HDL) χοληστερόλης στο αίμα. Το όφελος αυτό παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από το αν οι συμμετέχοντες έπαιρναν φάρμακα για να ρίξουν τη χοληστερόλη τους ή όχι.

Το γιαούρτι φάνηκε επίσης να μειώνει τα τριγλυκερίδια, αλλά μόνο στους συμμετέχοντες που δεν έπαιρναν αντιλιπιδαιμικά φάρμακα.

Το πιο σημαντικό εύρημα όμως ήταν πως δεν είχε σημασία πόσο γιαούρτι έτρωγαν οι συμμετέχοντες. «Ουσιαστικά κάθε ποσότητα φάνηκε να είναι ωφέλιμη για την καρδιαγγειακή υγεία», δήλωσε ο Dr. Kerry Ivey, επίκουρος καθηγητής Διατροφικής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Τι να προσέχουμε

Το στραγγιστό γιαούρτι περιέχει διπλάσιες πρωτεΐνες από το απλό. Έτσι, προκαλεί εντονότερο αίσθημα κορεσμού της πείνας και μπορεί να συμβάλλει στην απώλεια των περιττών κιλών, προσθέτει η Dr. Taylor.

Ωστόσο πρέπει να προσέχουμε τι είδους γιαούρτι καταναλώνουμε, διότι μερικά είδη είναι λιγότερο υγιεινά από άλλα. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι μπορεί να περιέχει πρόσθετη ζάχαρη. Στην πραγματικότητα, τα γιαούρτι με γεύσεις ή με πρόσθετα συστατικά αποτελούν μία από τις κύριες πηγές πρόσθετης ζάχαρης στην καθημερινή διατροφή.

Το γιαούρτι μπορεί επίσης να μην περιέχει μόνον γάλα, αλλά και πρόσθετη κρέμα γάλακτος. Σε τέτοια περίπτωση αυξάνεται η περιεκτικότητά του σε κορεσμένα λιπαρά.

Στον αντίποδα, υπάρχουν γιαούρτι που περιέχουν καλλιέργειες ζωντανών, ωφέλιμων βακτηρίων. Αυτά ενδέχεται να βελτιώσουν την υγεία του εντέρου.

Για να είστε σίγουροι ότι διαλέγετε το καλύτερο στραγγιστό γιαούρτι, να διαβάζετε την σήμανση στην ετικέτα του. Πρέπει να αναγράφει στα συστατικά του μόνο γάλα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συνιστά η Dr. Taylor. Μπορεί επίσης να έχει και καλλιέργειες.

Καλό είναι επίσης να προτιμάτε το άπαχο ή το μειωμένων λιπαρών γιαούρτι, συνιστά η Αμερικανική Εταιρεία Καρδιάς (AHA). Αναζητήστε τις ενδείξεις «0% λιπαρά» και «2% λιπαρά», αντιστοίχως.

Τέλος, προσέξτε τα γιαούρτια με γεύσεις και τα επιδόρπια γιαουρτιού. Το πιθανότερο είναι ότι περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη και είναι επεξεργασμένα.

