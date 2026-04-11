Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή χθες, Μεγάλη Παρασκευή, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σπύρος Μπιμπίλας

Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας στο Instagram: «Με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Τάσου Ράμση του τόσο ωραίου ηθοποιού που ήταν πραγματικός εργάτης του θεάτρου, αλλά άφησε και το αποτύπωμα τους σε πολλές ταινίες και σειρές. Στα 86 του άφησε πλούσιο έργο και θεατρικά έργα. Συνεργάστηκα πολύ μαζι του τα πρώτα χρόνια σε σειρές και στον τομέα της μεταγλώττισης. Ήταν μια απο τις πιο χρήσιμες φωνές. Η σύζυγός του μας πληροφόρησε ότι η εξόδιος ακολουθια θα γίνει την Τρίτη μετά το Πάσχα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε».