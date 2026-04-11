Άννα Κουτσαφτίκη “Φέτος αρνήθηκα όλες τις προτάσεις που μου έγιναν για θέατρο και τηλεόραση” – Η εξομολόγηση για την υγεία της

Για την απόφασή της να απέχει επαγγελματικά τη φετινή σεζόν, ούτως ώστε να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της, αναφέρθηκε η Άννα Κουτσαφτίκη, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» με τον Τάσο Ιορδανίδη και η Ζωή Κρονάκη, το πρωί του Σαββάτου (11/4).

«Αποφάσισα πολύ συνειδητά να καθίσω 8 μήνες και να μην κάνω τίποτα. Αρνήθηκα όλες τις προτάσεις που μου έγιναν, να ‘ναι καλά οι άνθρωποι που με προσέγγισαν. Είπα ότι θα κάτσω, ένιωσα ότι πρέπει να το κάνω. Εννοείται πως είχα ένα άγχος για το μετά, είναι στη φύση της δουλειά μας. Σκεφτόμουν και το οικονομικό κομμάτι αλλά δεν γίνεται να τα έχεις πάντα όλα. Πρέπει να προτάσσεις τις ανάγκες σου και να ακούς το σώμα σου. Έχω και μια οικογένεια από πίσω», δηλώνει η Άννα Κουτσαφτίκη.

«Τις πρώτες δύο ημέρες ξυπνούσα με το άγχος ότι έχω πρόβα ή γύρισμα, δεν μπορούσε ο οργανισμός μου να συνηθίσει ότι δεν έχει την υποχρέωση του… στρατιώτη. Μου βγήκαν κάποια θέματα με την υγεία μου, ευτυχώς όχι σοβαρά, αλλά ήταν υπέροχα», παραδέχεται η ηθοποιός στην κάμερα της ΕΡΤ.

«Μπορούσα να περνάω χρόνο ως μαμά, να βάζω την κόρη μου για ύπνο. Η φυσική παρουσία του γονέα είναι πολύ σημαντική για το παιδί, ακόμα και το να είμαι απλώς στο σπίτι και να ψήνω ένα κέικ και να μυρίζει το σπίτι», σημειώνει χαρακτηριστικά η Άννα Κουτσαφτίκη.

Άννα Κουτσαφτίκη

