ΚΘΒΕ: Η παράσταση “Μια ζωή” – Ο μονόλογος για μοδίστρας με τη Νένα Μεντή έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Μετά τις sold out παραστάσεις στο Θέατρο Πτι Παλαί στην Αθήνα, η επιτυχημένη συνάντηση του Πέτρου Ζούλια και της Νένας Μεντή, στον θεατρικό μονόλογο «ΜΙΑ ΖΩΗ», έρχεται ξανά στη Θεσσαλονίκη.

Από την Παρασκευή 15 Μαΐου η μεγάλη επιτυχία θα φιλοξενείται στο Βασιλικό Θέατρο, για λίγες μόνο παραστάσεις.

Με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, η Νένα Μεντή ερμηνεύει ένα μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντας μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία- φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

Λίγα λόγια για το έργο

Μια ηλικιωμένη μοδίστρα έρχεται αντιμέτωπη με κομμάτια της ζωής της καθώς μαζεύει ρούχα από το ατελιέ της για να μετακομίσει. Η προσωπική της ιστορία συναντά κομμάτια από την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας. Μόνιμη συντροφιά στο ταξίδι των αναμνήσεων της, τα τραγούδια που σημάδεψαν γεγονότα και στιγμές της πορείας της.

Ένας ύμνος στον καθημερινό άνθρωπο που αναπολεί πώς έζησε και αγωνιά πώς θα συνεχίσει να ζει σε ένα κόσμο που γρήγορα και άγρια αλλάζει.

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Παραγωγή: Θέασις Δράσεις Πολιτισμού

Επικοινωνία – Προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία, mkazamia@react.com.gr

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/mia-zoi-thessaloniki

Σημείο Προπώλησης

Ταμείο Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Τετάρτη- Κυριακή: 14:00- 21:30

Πληροφορίες

Βασιλικό Θέατρο (πλ. Λευκού Πύργου)

Έναρξη: Παρασκευή 15 Μάϊου, στις 21:00

Διάρκεια: 75 λεπτά

Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 19:30

Παρασκευή- Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 18:30