Θεσσαλονίκη: Διανομές τροφίμων σήμερα σε ωφελούμενους των Δομών Αστεγίας του δήμου εν όψει Πάσχα

Δράσεις με στόχο την ενίσχυση του εορταστικού τραπεζιού των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών και των οικογενειών τους πραγματοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενόψει του Πάσχα.

Για την ιδιαίτερα ευπαθή ομάδα των αστέγων της πόλης που είναι ωφελούμενοι των Δομών Αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών και των παιδιών τους), θα πραγματοποιηθούν δράσεις, κοινωνικοποίησης και στήριξης και συγκεκριμένα:

– την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου 2026, θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους των Δομών Αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών και των παιδιών τους), -195- μερίδες εορταστικού γεύματος.

– τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου 2026 θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους των Δομών Αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών και των παιδιών τους), -195- μερίδες εορταστικού γεύματος.

– την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου 2026, θα διανεμηθούν στους ωφελούμενους των Δομών Αστεγίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών και των παιδιών τους), -195- μερίδες εορταστικού γεύματος.