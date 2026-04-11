Πρώτη Ανάσταση στην Πάτρα: Το έθιμο ενός αιώνα με καταστηματάρχες να σπάνε εμπορεύματα – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Καταστηματάρχες του ιστορικού κέντρου της Πάτρας τήρησαν και φέτος το έθιμο που θέλει να προκαλούν μεγάλο θόρυβο, μόλις οι καμπάνες των εκκλησιών κτυπήσουν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου για την πρώτη Ανάσταση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το παλιό αυτό έθιμο, που τηρείται στην Πάτρα για περισσότερα από 100 χρόνια, καταστηματάρχες πετούν στους δρόμους και στα πεζοδρόμια, έχοντας πάρει προφυλάξεις, εμπορεύματα, που μπορούν να προκαλέσουν μεγάλο θόρυβο, θέλοντας έτσι να στείλουν με αυτόν τον τρόπο το χαρμόσυνο μήνυμα.

Έμποροι που δραστηριοποιούνταν για χρόνια στο ιστορικό κέντρο της πόλης θυμούνται τους ιδιοκτήτες των σιδηροπωλείων και των μαγαζιών που πωλούσαν εργαλεία, να πετούν στους δρόμους μόνο το μεταλλικό μέρος εργαλείων, όπως ξινάρια, φτυάρια και κόσσες, ενώ οι υαλοπώλες πετούσαν ραγισμένα πιάτα και γυαλικά, που τα είχαν φυλάξει για αυτόν τον σκοπό.

Το θορυβώδες έθιμο διαρκεί για περίπου μισή ώρα και στην συνέχεια οι καταστηματάρχες φροντίζουν να καθαρίζουν δρόμους και πεζοδρόμια, ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πάτρα

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

