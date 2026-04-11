Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα και θόρυβο η Πρώτη Ανάσταση στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Μενεμένης – Δείτε βίντεο

Με λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε η Πρώτη Ανάσταση το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στους Ιερούς Ναούς της χώρας. Το Μεγάλο Σάββατο είναι αφιερωμένο στην Ταφή του Χριστού και στην Εις Άδου Κάθοδο. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται ο Εσπερινός της Ανάστασης, αποκαλούμενη και «Πρώτη Ανάσταση», και το τροπάριο «Ἀνάστα, ὁ Θεός».

Με κρότους στα στασίδια και χτυπώντας τα Σήμαντρα στάλθηκε το μήνυμα της Πρώτης Ανάστασης, από τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Ο αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Αναστασιάδης, σκόρπισε δαφνόφυλλα, σύμβολα της νίκης του Χριστού. Οι πιστοί χτύπησαν τα στασίδια, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα για την ελπιδοφόρα είδηση της Ανάστασης του Κυρίου.