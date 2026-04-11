Ιράν: Η Τεχεράνη διατηρεί επαφή με το Λίβανο με σκοπό την διασφάλιση της εκεχειρίας

Το Ιράν διατηρεί επαφή με τον Λίβανο προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις της εκεχειρίας γίνονται σεβαστές σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε σήμερα στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου του Εξωτερικών από το Ισλαμαμπάντ, όπου διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου των έξι εβδομάδων.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στη Χεζμπολάχ δήλωσαν χθες στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η οργάνωση υποστηρίζει το διάλογο στο Πακιστάν, τονίζοντας ότι είναι η σωστή προσέγγιση, αντί για έναν ξεχωριστό κύκλο συνομιλιών στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

«Το Πακιστάν καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για την περιφερειακή ειρήνη και με αυτό το πνεύμα συγκαλούνται οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Σεχμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Πακιστάν.

