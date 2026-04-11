Ιράν: Η Τεχεράνη διατηρεί επαφή με το Λίβανο με σκοπό την διασφάλιση της εκεχειρίας

Το Ιράν διατηρεί επαφή με τον Λίβανο προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις της εκεχειρίας γίνονται σεβαστές σε όλα τα μέτωπα, δήλωσε σήμερα στην ιρανική κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου του Εξωτερικών από το Ισλαμαμπάντ, όπου διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων για τον τερματισμό του πολέμου των έξι εβδομάδων.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στη Χεζμπολάχ δήλωσαν χθες στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η οργάνωση υποστηρίζει το διάλογο στο Πακιστάν, τονίζοντας ότι είναι η σωστή προσέγγιση, αντί για έναν ξεχωριστό κύκλο συνομιλιών στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα.

«Το Πακιστάν καταβάλλει ειλικρινείς προσπάθειες για την περιφερειακή ειρήνη και με αυτό το πνεύμα συγκαλούνται οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Σεχμπάζ Σαρίφ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Πακιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Έρχεται στην Αθήνα ο Μακρόν: Επίσημη επίσκεψη στις 24 και 25 Απριλίου

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Πακιστανός ΥΠΕΞ: Ελπίζω ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα συμμετάσχουν με εποικοδομητικό τρόπο στις ειρηνευτικές συνομιλίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Χανιά: Αντί για τον Ιούδα… έκαψαν το σχολείο – Μεγάλες ζημιές από φωτιά σε Γυμνάσιο – Δείτε φωτο

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Μιχάλης Ιατρόπουλος: Πένθος για τον ηθοποιό – “Ραγίζει” καρδιές η ανάρτησή του

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 7 ώρες πριν

Χίος: Εντυπωσιακή και φέτος η πρώτη Ανάσταση – Έκλεψε τις εντυπώσεις ο “ιπτάμενος” ιερέας – Δείτε βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Οι πληρωμές από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ για την επόμενη εβδομάδα