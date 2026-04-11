Θεσσαλονίκη: 37χρονος κάρφωσε με σπασμένο γυαλί στο στήθος τον 20χρονο συγκάτοικό του μετά από καυγά

Ένας 37χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες στη δυτική Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης σε βάρος ενός 20χρονου από τη Συρία, με τον οποίο μάλιστα ζούσαν στο ίδιο σπίτι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από επεισόδιο μεταξύ των δύο αντρών εντός της οικίας τους στην περιοχή της Σταυρούπολης, ο 37χρονος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο (σπασμένο γυαλί) τον 20χρονο στο αριστερό ημιθωράκιο.

Ο παθών μεταφέρθηκε  με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται. Πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης που έσπευσε στο σημείο εντόπισε και συνέλαβε τον 37χρονο.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

