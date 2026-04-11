MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξε δύο διαμερίσματα και ανέβηκε στην ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας για να ξεφύγει – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένας 38χρονος ο οποίος ξάφρισε δύο διπλανά διαμερίσματα συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κλήθηκαν στην περιοχή της Νέαπολης για διάρρηξη σε διαμέρισμα. Λίγο αργότερα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον διαρρήκτη σε ταράτσα παρακείμενης πολυκατοικίας, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο τσάντες, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, ένα μαχαίρι και αντικείμενα κλοπής. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς διέρρηξε και το διπλανό διαμέρισμα, ενώ τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

