Θεσσαλονίκη: Διέρρηξε δύο διαμερίσματα και ανέβηκε στην ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας για να ξεφύγει – Αντιστάθηκε κατά τη σύλληψη

Ένας 38χρονος ο οποίος ξάφρισε δύο διπλανά διαμερίσματα συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κλήθηκαν στην περιοχή της Νέαπολης για διάρρηξη σε διαμέρισμα. Λίγο αργότερα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον διαρρήκτη σε ταράτσα παρακείμενης πολυκατοικίας, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο τσάντες, πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, ένα μαχαίρι και αντικείμενα κλοπής. Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς διέρρηξε και το διπλανό διαμέρισμα, ενώ τα αφαιρεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Ο 38χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.