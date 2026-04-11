Σόφη Πασχάλη: Στην Κούβα, όπως περπατούσα, ακολούθησα μια φωτογραφία που είδα στον δρόμο, της Μαρίας Μαγδαληνής

THESTIVAL TEAM

Η Σόφη Πασχάλη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στην εφημερίδα Espresso και τη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η όμορφη yoga instructor μίλησε για την εμπειρία που έζησε πριν από τρία χρόνια στην Κούβα και για τη σχέση που διατηρεί με την πίστη.

Πιο συγκεκριμένα, η Σόφη Πασχάλη σημείωσε χαρακτηριστικά πως “στην Κούβα, πριν από τρία χρόνια, όπως περπατούσα, ακολούθησα μια φωτογραφία που είδα στον δρόμο, της Μαρίας Μαγδαληνής. Η φωτογραφία με οδήγησε σε μια εκκλησία με εκπληκτική ενέργεια, τα χρώματα της είναι ζωγραφισμένα ακόμα στο μυαλό μου, όλα ήταν τόσο μοναδικά”.

“Κάτι αντίστοιχο βίωσα και σε ένα χωριουδάκι, πέρυσι, στην Ιταλία. Αυτή η σύνδεση που νιώθω με την Παναγία είναι και το μεγαλείο που νιώθει η ψυχή μου σε σχέση με την αγάπη και κάθε Πάσχα συνδέεται το μέσα μου με τη συμπόνια όλο και περισσότερο. Αυτό είναι το Πάσχα για μένα”.

“Η πίστη δημιουργεί θαύματα. Η αγάπη είναι η μοναδική απάντηση. Το μέλλον μας θεραπεύεται, όταν θεραπεύσουμε το πως νιώθουμε για το παρελθόν μας” επισημαίνει, εν συνεχεία, η Σόφη Πασχάλη στη νέα της συνέντευξη.

