Βγαίνουν τα στηθαία στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών για τη δοκιμαστική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης στηθαίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, προς διευκόλυνση της διεξαγωγής της δοκιμαστικής στρατιωτικής παρέλασης ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες:

  • από 07:00 έως 09:00 στην κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά και
  • από 13:00 έως 16:00 και στις δύο κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες αποσυναρμολόγησης/ συναρμολόγησης μεταλλικών στηθαίων από κινητό συνεργείο στο αριστερό έρεισμα του οδικού δικτύου,από τη Χ.Θ. 13+500 (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ Θέρμης) έως τη Χ.Θ. 18+500 (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ Νέου Ρυσίου), με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών Στρατιωτική παρέλαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

