Θεσσαλονίκη: Εργασίες επισκευής φωτεινής σηματοδότησης σήμερα σε κεντρικό κόμβο στο κέντρο

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Εργασίες για την επισκευή φωτεινής σηματοδότησης (αντικατάσταση ιστού) στον κόμβο Π.Π.Γερμανού- Α.Σβώλου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 κατά τις ώρες 08.30 π.μ.- 10.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών οι φωτεινοί σηματοδότες του κόμβου θα βρίσκονται εκτός λειτουργίας και η ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα γίνεται από τροχονόμο της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

