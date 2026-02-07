MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων τύπου new jersey στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες τοποθέτησης στηθαίων τύπου new jersey στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, από τις 7.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στην κεντρική νησίδα της οδού, από τη Χ.Θ. 6+200 και σε μήκος ενός χιλιομέτρου, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προς Χαλκιδική και προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων από σήμερα σε οδικά τμήματα της δυτικής Θεσσαλονίκης – Σε ποια σημεία

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Μεγάλη έκρηξη σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ την ώρα της προσευχής της Παρασκευής: Τουλάχιστον 15 νεκροί, δεκάδες τραυματίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Ηράκλειο: Νέα άφιξη παράτυπων μεταναστών – Εντοπίστηκαν σε λέμβο και μεταφέρονται στoύς Καλούς Λιμένες

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Κύπρος: Ο Φειδίας Παναγιώτου εμφανίστηκε με… κράνος και ανακοίνωσε υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου – Πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ν. Χαρδαλιάς: Κάθε σύνθετο ζήτημα απαιτεί σοβαρή, καθημερινή ενασχόληση και όχι αποσπασματικές ή πρόχειρες αποφάσεις