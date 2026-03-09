MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες καθαρισμού στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών και στην Επ. Οδό Νέων Μουδανιών-Κύκλωμα Κασσάνδρας

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στα ερείσματα και στις επενδεδυμένες τάφρους στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν.Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανιών- Κύκλωμα Κασσάνδρας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες εκτελούνται σε όλο το μήκος συγκεκριμένων οδικών αξόνων από κινητά συνεργεία εκατέρωθεν του οδοστρώματος κυκλοφορίας της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς και με τα Τμήματα Τροχαίας Μουδανιών και Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Επιχείρηση για τη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Μελέτης Ηλίας: Το “Σόι” δεν είχε κλείσει τον κύκλο του, κόπηκε λίγο απότομα η πενταετία

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Δε νομίζω ότι θα μείνει κανείς για να παραδοθεί στο Ιράν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Το παράδειγμα προς μίμηση μιας 51χρονης μητέρας, εργαζόμενης και εθνοφύλακα από το Κιλκίς

ΚΑΙΡΟΣ 2 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Συνελήφθη 51χρονος για ρίψη αντικειμένου στον αγωνιστικό χώρο στο Άρης-Ατρόμητος