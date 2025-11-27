MENOY

Συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, από τις 6.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, επιπλέον στα εξής τμήματα:

Επί του ερείσματος της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, στο οδικό τμήμα από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη (Χ.Θ. 6+200) έως τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) Ν. Ρυσίου (Χ.Θ. 18+850), με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά.

Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες συντήρησης

