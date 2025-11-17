Συνεχίζονται οι εργασίες οριζόντιας σήμανσης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – όρια νομού Καβάλας

Τις εργασίες οριζόντιας σήμανσης (οριογραμμές) στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – όρια νομού Καβάλας θα συνεχίσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 08.00 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος της οδού, από τον οικισμό Γερακαρού έως τον κόμβο Ασπροβάλτας, σε συνολικό μήκος περίπου 47 χλμ.. Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται κατά περίπτωση.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής και με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.