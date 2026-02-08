MENOY

Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα στη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή στη Θεσσαλονίκη.

Από τις 07:00 έως τις 15:00, ΛΟΓΩ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΛΙΓΟΩΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΟΝΤΟΥ (ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ), ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΤΕΛ, 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Από τις 07:30 έως τις 15:00, οι καταναλωτές του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη που βρίσκονται εκατέρωθεν των οδών : ΜΑΒΙΛΗ, ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, ΕΥΡΩΠΗΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΒΗΣΑΡΙΩΝΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ, ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ. (Ενδεικτικά καταναλωτές: ΕΚΑΒ, ΕΛΤΑ courier κ.α. ). Καθώς επίσης και οι καταναλωτές : ΕΓΝΑΤΙΑΣ, Μ.ΨΕΛΛΟΥ, ΙΣΜΗΝΗΣ, ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΧΛΟΗΣ, ΝΑΥΣΙΚΑΣ. (Ενδεικτικά καταναλωτές : ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, Ι.ΚΤΕΟ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΕΚΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, καθώς και τα ΣΧΟΛΕΙΑ που βρίσκονται επι της οδού ΙΣΜΗΝΗΣ ).

Από τις 08:00 έως τις 14:00, στον δήμο Θεσσαλονίκης. Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΙΚΤΙΝΟΥ (3, 4, 6, 8), ΤΣΙΜΙΣΚΗ (77, 79), ΓΡ. ΠΑΛΑΜΑ (9).

Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

