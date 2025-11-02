Πολύωρες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα Κυριακή σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, από τις 08:00 έως τις 14:30 χωρίς ρεύμα θα παραμείνει περιοχή στο ΔΕΡΒΕΝΙ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΛΑΓΥΝΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ GRAECUS SA, ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΟΕ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, ΖΕΝΙΘ ΨΥΓΕΙΑ, DION AVETE, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΕ, ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΕ, ΓΚΟΥΛΕΤΣΑΣ, ΦΑΤΣΟΥΛΕΣ, TSIAKMAKIS, SARAH LAWRENCE, MULTI HOME, ΑΡΖΟΥΜΑΝΔΙΗΣ, REAL PRO, THESOFA, ΤΙΚΤΑΣ KAI KA KΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Επίσης χωρίς ρεύμα θα παραμείνει από τις 13:00 έως τις 14:30 η περιοχή ΣΙΝΔΟΣ: Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΣΙΝΔΟ ΣΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ, ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.