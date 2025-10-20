MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πετσέτες μπάνιου: Οι χρυσοί κανόνες για τη φροντίδα τους

|
THESTIVAL TEAM

Οι πετσέτες του μπάνιου είναι από τα πιο χρησιμοποιημένα αντικείμενα στο σπίτι και έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα μας καθημερινά. Για να παραμένουν απαλές, καθαρές και υγιεινές, χρειάζονται σωστή φροντίδα – από το πλύσιμο και το στέγνωμα μέχρι την αποθήκευση. Δείτε πώς θα τις διατηρήσετε σαν καινούργιες για περισσότερο χρόνο.

Tips για Πλύσιμο
Χωριστά από άλλα ρούχα: Πλένετε τις πετσέτες ξεχωριστά για να μη συγκρατούν χνούδι και βακτήρια από άλλα υφάσματα.

Σωστή θερμοκρασία: Ιδανικά στους 40–60°C για να εξουδετερώνονται μικρόβια χωρίς να φθείρεται το ύφασμα.

Λιγότερο μαλακτικό: Το πολύ μαλακτικό δημιουργεί στρώση που μειώνει την απορροφητικότητα. Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα ή αντικαταστήστε το περιστασιακά με μισό φλιτζάνι ξίδι.

Μην παραφορτώνετε το πλυντήριο: Χρειάζεται χώρος για να κυκλοφορεί το νερό και να καθαρίζουν σωστά.


Tips για Στέγνωμα
Στον αέρα: Το καλύτερο είναι να στεγνώνουν φυσικά, σε εξωτερικό χώρο με καλό αερισμό.

Στεγνωτήριο με μέτρο: Μπορεί να τις κάνει πιο αφράτες, αλλά η υπερβολική χρήση φθείρει τις ίνες.

Όχι στην υγρασία: Μην αφήνετε τις πετσέτες πολλές ώρες στο πλυντήριο μετά το πλύσιμο – αναπτύσσονται μούχλα και δυσάρεστες οσμές.

Σιδέρωμα – Ναι ή Όχι;
Οι περισσότερες πετσέτες δεν χρειάζονται σιδέρωμα. Το σίδερο συμπιέζει τις ίνες και μειώνει την απορροφητικότητα. Αν θέλετε να είναι πιο «καθαρές» οπτικά, προτιμήστε ένα ελαφρύ ατμοσίδερο, αλλά μόνο περιστασιακά.

Πού να τις Αποθηκεύετε
Καλά αεριζόμενος χώρος: Αποφύγετε το μπάνιο αν δεν έχει καλό εξαερισμό – η υγρασία προκαλεί μούχλα.

Διπλωμένες σε ντουλάπι ή ράφια: Φροντίστε να μην είναι πολύ σφιχτά στοιβαγμένες για να αναπνέει το ύφασμα.

Τυλίξτε σε ρολά τις πετσέτες για εξοικονόμηση χώρου: Εκτός από πρακτικό, είναι και πιο κομψό αισθητικά.

Τι ΔΕΝ Πρέπει να Κάνετε Ποτέ με τις Πετσέτες Μπάνιου


Μην τις αφήνετε βρεγμένες σε σωρό ή στον κάδο – αναπτύσσονται μικρόβια.

Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού – αφήνει υπολείμματα που τις κάνουν σκληρές.

Μην τις αποθηκεύετε υγρές – κρατήστε τες μόνο αφού έχουν στεγνώσει πλήρως.

Μην τις μοιράζεστε – είναι προσωπικό αντικείμενο και πρέπει να παραμένει ατομικό.

Μην παραλείπετε το τακτικό πλύσιμο – ιδανικά κάθε 3 χρήσεις για τις πετσέτες σώματος και κάθε 1–2 χρήσεις για τις πετσέτες προσώπου.

Η σωστή φροντίδα των πετσετών δεν είναι δύσκολη, αρκεί να ακολουθείτε μερικούς βασικούς κανόνες. Έτσι θα απολαμβάνετε πάντα απαλές, καθαρές και απορροφητικές πετσέτες, ενώ θα παρατείνετε και τη διάρκεια ζωής τους. Μικρές αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα κάνουν μεγάλη διαφορά στην υγιεινή και την άνεση του μπάνιου σας.

Πηγή: spirossoulis.com

Tips Σπίτι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Τραμπ: Η Χαμάς θα “εξαλειφθεί” εάν παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Επιστρέφει στο Youth League η Κ19 του ΠΑΟΚ: Η αποστολή που αναχωρεί για Ισλανδία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

Ολοκληρώνονται οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ για την επιδότηση ενοικίου – Μέχρι πότε θα γίνει η καταβολή του

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Δωρεάν σπιρομέτρηση σήμερα στα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Μαρία Σάκκαρη: Ηττήθηκε 2-0 από την Λέιλα Φερνάντεζ στο Τόκιο με ανατροπή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ιβάν Σαββίδης για Ροστόφ: Δεν σκοπεύω να επιστρέψω αλλά αν θελήσουν τη βοήθειά μου δεν θα πω όχι