MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Παράταση αιτήσεων για το πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης άνω των 65 ετών και ΑμεΑ

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία», το οποίο υλοποιείται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με φορείς υλοποίησης το ΙΝ.Ε.Σ.ΑμεΑ και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET).

Ειδικότερα, για τους πολίτες άνω των 65 ετών, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και τις 18 Μαρτίου 2026, ώρα 23:59, ενώ για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 50% η προθεσμία παρατείνεται έως και τις 22 Μαρτίου 2026, ώρα 23:59, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι.

Σε ό,τι αφορά τους πολίτες άνω των 65 ετών, οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτονται με ταχύ ρυθμό. Για τα άτομα με αναπηρία, παραμένουν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις και, για τον λόγο αυτό, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στόχος του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του αποκλεισμού από τις σύγχρονες τεχνολογίες και η ενίσχυση της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς, στην ψηφιακή εποχή. Μέσα από το πρόγραμμα, πολίτες άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία αποκτούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και ενισχύουν την πρόσβασή τους σε βασικές ψηφιακές υπηρεσίες.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την επικοινωνία μέσω ψηφιακών εφαρμογών, την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών, τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών του gov.gr, καθώς και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας empower.gov.gr με χρήση κωδικών TaxisNet. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε από τον ίδιο τον ωφελούμενο είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, καθώς και από εκπρόσωπο, στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία, με ανάρτηση του σχετικού δικαιολογητικού.

Για τους πολίτες άνω των 65 ετών θα λειτουργήσουν 120 Κόμβοι Ψηφιακής Ενδυνάμωσης σε κοινωνικές δομές Δήμων, στους οποίους θα δημιουργηθούν συνολικά 240 τμήματα. Μέσω του Προγράμματος θα ωφεληθούν 3.600 άτομα, ενώ η διάρκεια συμμετοχής είναι 70 ώρες με φυσική παρουσία. Φορέας υλοποίησης είναι η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία παρέχει και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Για τα άτομα με αναπηρία, η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευτές-ψηφιακούς βοηθούς σε Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ατόμων με Αναπηρία. Φορέας υλοποίησης είναι το ΙΝ.Ε.Σ.ΑμεΑ, σε συνεργασία με τους Δικαιούχους Φορείς λειτουργίας των Κόμβων. Στο πλαίσιο της δράσης θα λειτουργήσουν 74 Κόμβοι σε εθνικό επίπεδο, μέσω των οποίων θα ενδυναμωθούν 2.800 άτομα με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 50%. Η διάρκεια συμμετοχής είναι 80 ώρες με φυσική παρουσία, ενώ προβλέπεται και κάλυψη δαπανών μετακίνησης σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως για ωφελούμενους με οπτική ή κινητική αναπηρία και τους συνοδούς τους.

Σημειώνεται ότι όσοι εμπίπτουν και στις δύο κατηγορίες, δηλαδή είναι άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία, υποβάλλουν μία αίτηση, επιλέγοντας ένα από τα δύο σκέλη του Προγράμματος.

Αιτήσεις Πρόγραμμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Έλενα Ράπτη: Όταν οι γυναίκες προοδεύουν, προοδεύει ολόκληρη η κοινωνία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 11 ώρες πριν

Φορολογικές δηλώσεις: Ανοίγει τη Δευτέρα το TAXISnet, πώς θα γίνει η πληρωμή

EUROBANK 22 ώρες πριν

Μπροστά για την Παιδεία: Η Eurobank βράβευσε τους “Πρώτους των Πρώτων” παρουσία του ΠτΔ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Ελ. Βενιζέλος: 31 ακυρώσεις πτήσεων σήμερα από και προς την Αθήνα

ΔΕΘ 2 ώρες πριν

31η Agrotica: Κόμβος καινοτομίας, θεσμικού διαλόγου και εξωστρέφειας για τον αγροτικό κλάδο

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Θοδωρής Ρωμανίδης: Δεν έχουν χολέρα όσοι συμμετέχουν σε ριάλιτι, γιατί να μην παίξουν μαζί σου;