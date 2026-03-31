Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
Τις νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, από τις 9.00 μ.μ. έως τις 06.00 π.μ. της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες διαγράμμισης στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Κ12 (Χ.Θ. 8+000 περίπου) έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου (Χ.Θ. 18+500 περίπου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Επιπλέον, θα διαγραμμιστούν οι αξονικές γραμμές και κάποιες ζέβρες (γεμίσματα) στο τμήμα από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών και έως το σηματοδότη του αεροδρομίου στο οδικό τμήμα προς το αεροδρόμιο.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών Εργασίες διαγράμμισης

