ΧΡΗΣΤΙΚΑ Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Οι τυχεροί αριθμοί 25/02/2026 22:20 | THESTIVAL TEAMΟλοκληρώθηκε η αποψινή κλήρωση του ΛΟΤΤΟ. Οι τυχεροί αριθμοί:7,20,21,26,27,28 ΛΟΤΤΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Κίεβο: Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας Δίπλωσε αστικό λεωφορείο στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο Ηράκλειο: Άνδρας τράβηξε μαχαίρι μετά από λογομαχία – Δείτε βίντεο Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.