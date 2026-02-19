MENOY

Καθαρά Δευτέρα: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού – Τι να κάνετε αν μπλεχτεί σε καλώδια

Την προσοχή των πολιτών στο πέταγμα του χαρταετού εφιστά ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και διακοπής της παροχής ρεύματος στη γύρω περιοχή.

Αν ο χαρταετός μπλεχτεί στα καλώδια, τότε:

1. μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα

2. μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε σε στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστείτε βοήθεια ειδοποιείστε τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 800 400 4000 (Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης & Βλαβών), μέσω της εφαρμογής κινητού MyDEDDIEApp ή μέσω της online δήλωσης βλάβης στην ιστοσελίδα www.deddie.gr.

Εναλλακτικά επικοινωνήστε με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής

Για την ταχεία αποκατάσταση τυχόν βλαβών από το πέταγμα των χαρταετών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει αυξημένα συνεργεία σε όλες τις Υπηρεσίες του ανά την Επικράτεια.

