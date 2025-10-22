MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης πρασίνου στη Μουδανιών από την Παρασκευή – Σε ποια σημεία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στα χωρικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έως και τον κυκλικό κόμβο Κασσανδρείας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που εκτελούν τις εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες συντήρησης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Τα λουλούδια που της έστειλε ο σύντροφός της, Ρόμπι – Δείτε τη φωτογραφία

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη για Δέσποινα Βανδή: “Είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά”

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Δέσποινα Βανδή: Θλιβερό να συγκρίνεται μια δολοφονία με τη μεταφορά μιας τραγουδίστριας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Αλλάζει χέρια η ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Μια ανάσα από το deal με Μυστακίδη μετά τον νομικό και οικονομικό έλεγχο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Συγκινεί η Κατερίνα Σακελλαροπούλου: “Είδα τον Διονύση Σαββόπουλο χθες πριν πεθάνει – Ήταν πολύ γλυκός και ήρεμος”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 15 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Το δημοτικό συμβούλιο τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου