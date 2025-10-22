Εργασίες συντήρησης πρασίνου στη Μουδανιών από την Παρασκευή – Σε ποια σημεία

Τις εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών, στα χωρικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής έως και τον κυκλικό κόμβο Κασσανδρείας θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που εκτελούν τις εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Νέων Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.