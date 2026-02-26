MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση στα ερείσματα και στις επενδεδυμένες τάφρους στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν.Μουδανιών και στην Επαρχιακή Οδό Νέων Μουδανιών- Κύκλωμα Κασσάνδρας συνεχίζει και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε όλο το μήκος συγκεκριμένων οδικών αξόνων από κινητά συνεργεία εκατέρωθεν του οδοστρώματος κυκλοφορίας της οδού και στις δύο κατευθύνσεις, με αποκλεισμό της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

2) Επίσης, η Υπηρεσία θα πραγματοποιήσει εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων αρχικά επί της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Κασσανδρείας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και στη Χ.Θ. 6,00 (γέφυρα Ποτίδαιας) και στη συνέχεια επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, στο ρεύμα προς Νέα Μουδανιά, Χ.Θ. 44,00, έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, από τις 09.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς και με τα Τμήματα Τροχαίας Μουδανιών και Θέρμης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών Εργασίες συντήρησης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τηλεφώνημα για βόμβα στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Ηράκλειο: Άνδρας τράβηξε μαχαίρι μετά από λογομαχία – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ιορδανία: Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του επισκέφθηκαν παιδιά πρόσφυγες από τη Συρία και τη Γάζα

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Θεμιστοκλέους: Το ΕΣΥ βρίσκεται στην καλύτερη φάση που έχει υπάρξει ποτέ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Αργυρούπολη: Πατέρας καταγγέλλει πως ο 9χρονος γιος του υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Στα Τέμπη μαθητές από εννέα χώρες για τον καλλωπισμό των 57 ελιών στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος