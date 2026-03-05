MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου θα πραγματοποιεί και σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΟΙ εργασίες θα εκτελούνται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες διαγράμμισης (αξονικές γραμμές και οριογραμμές) θα πραγματοποιηθούνστο τμήμα της οδού από τον κόμβο Γαλάτιστας (Χ.Θ. 41+200 περίπου) έως και τον κόμβο Αγίου Προδρόμου (Χ.Θ. 49+000 περίπου)

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το ΤμήμαΤροχαίας Πολυγύρου ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Η Δέσποινα Βανδή γυμνάζει τον Γιάννη Κατινάκη – Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Λευκός Οίκος: Η Ισπανία άκουσε το μήνυμα του Τραμπ δυνατά – Συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Τζιτζικώστας για Μέση Ανατολή: Να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στις πατρίδες τους

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Διάγγελμα Χριστοδουλίδη: Πολύτιμη η βοήθεια Ελλάδας, Γαλλίας – Μιλάμε και με άλλους συμμάχους

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ιωάννης Απέργης: Με νοιάζει να έχουν τα παιδιά μου ένα σπίτι, κάτι που δεν μπόρεσαν να μου αφήσουν οι γονείς μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή