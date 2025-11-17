Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης
THESTIVAL TEAM
Έκτακτες διακοπές υδροδότησης σημειώνονται αυτή την ώρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΥΑΘ, χωρίς νερό έχουν μείνει κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:
Στη Νεάπολη και συγκεκριμένα στην οδό Αρχιμανδρίτη Παυλάκη Ιακώβου και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 12:00.
Στην Πυλαία και συγκεκριμένα στην οδό Μαυρογένους και στις παρακείμενες οδούς. Ο εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης της υδροδότησης είναι έως τις 13:00.