Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές: