Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:
|23/11/2025 8:00:00 πμ
|23/11/2025 10:00:00 πμ
|ΔΕΛΤΑ
|ΣΙΝΔΟΣ ΒΙΠΕΘ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 4 ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ ΕΩΣ SONOCO METAL PACKAGING ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΥΛΙΔΗ ABEE ΕΩΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΤΕ
|23/11/2025 8:00:00 πμ
|23/11/2025 10:45:00 πμ
|ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
|ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΠΟ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΦΑΛΗΡΕΩΣ, ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ, ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
|23/11/2025 8:00:00 πμ
|23/11/2025 3:00:00 μμ
|ΔΕΛΤΑ
|ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ELFE ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΤΡΙΓΥΡΩ ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΙΚΕ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ NET TRANS ΕΩΣ AUDI SERVIS ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ