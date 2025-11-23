MENOY

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις στις παρακάτω περιοχές:

23/11/2025 8:00:00 πμ23/11/2025 10:00:00 πμΔΕΛΤΑΣΙΝΔΟΣ ΒΙΠΕΘ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 4 ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ ΕΩΣ SONOCO METAL PACKAGING ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΥΛΙΔΗ ABEE ΕΩΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΤΕ
23/11/2025 8:00:00 πμ23/11/2025 10:45:00 πμΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΠΟ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙ ΦΑΛΗΡΕΩΣ, ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ, ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
23/11/2025 8:00:00 πμ23/11/2025 3:00:00 μμΔΕΛΤΑΚΑΛΟΧΩΡΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ELFE ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΤΡΙΓΥΡΩ ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΙΚΕ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ NET TRANS ΕΩΣ AUDI SERVIS ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Διακοπές ρεύματος Θεσσαλονίκη

Διαβάστε μας στο Google News

