Τράπεζα της Ελλάδος:  Στα 16,7 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό το πρώτο οκτάμηνο του 2025

Σημαντική μείωση κατά 2,1 δισ.ευρώ εμφάνισε το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου, υποχωρώντας στα 6,6 δισ. Ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία τη Τραπέζης της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη εκείνη των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 3,4%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές κατέγραψαν άνοδο κατά 2,7% (αύξηση 6,1% και 2,1% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Θετικές ήταν οι εξελίξεις στο μέτωπο του τουρισμού καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 12,0%, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών στα 16,3 δισ. Ευρώ.

Τα έσοδα από τον τουορισμό έφθασαν το οκτάμηνο στα 16,7 δισ.ευρώ από 14,9 δισ.ευρώ πέρυσι.

Το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων – (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) – συρρικνώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,0 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν καθαρές ροές ύψους 2,3 δισεκ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν καθαρές ροές ύψους 8,1 δισεκ. ευρώ. Εδικότερα τον Αύγουστο στις άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα περιλαμβάνουν και την ανταλλαγή των μετοχών της Metlen Energy & Metals PLC για την απόκτηση των κοινών ονομαστικών μετοχών της Metlen Energy & Metals Α.Ε.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη διεύρυνση κατά 4,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων, η οποία αντισταθμίστηκε περίπου κατά το ήμισυ από την υποχώρηση κατά 2,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 8,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

