Όλγα Κεφαλογιάννη στη World Travel Market 2025: Xρονιά αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό το 2024

Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος στη διεθνή έκθεση τουρισμού World Travel Market 2025 στο Λονδίνο, παρουσιάζοντας μια από τις πιο δυναμικές χρονιές της τελευταίας δεκαετίας και στοχεύοντας στη σταθερή μετάβαση προς έναν τουρισμό δώδεκα μηνών.

«Η Ελλάδα προορισμός επιλογής για τους Βρετανούς»

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε ότι το 2024 αποτέλεσε χρονιά αναφοράς για τον ελληνικό τουρισμό, με 40 εκατομμύρια αφίξεις – μαζί με την κρουαζιέρα – και 21,6 δισ. ευρώ έσοδα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το 2025 διαγράφεται ως νέα χρονιά ρεκόρ, με αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και – κυρίως – στα έσοδα.

«Βελτιωνόμαστε σημαντικά στα ποιοτικά στοιχεία, κάτι που αποτυπώνεται και στις συναντήσεις μας με τη βρετανική τουριστική αγορά. Το 2025 η Βρετανία θα είναι ξανά η νούμερο ένα αγορά για τον ελληνικό τουρισμό, με υψηλότερη ποιότητα και μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής», ανέφερε η υπουργός.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη υπογράμμισε ακόμη ότι η συνεργασία με τους Βρετανούς τουριστικούς φορείς «έχει συνέπεια και συνέχεια» και ότι ήδη οι εταιρείες «έχουν κλείσει θέσεις σε αεροπλάνα και πακέτα για το 2026».

«Η Ελλάδα είναι στρατηγική προτεραιότητα για τους μεγάλους παίκτες της αγοράς και εργαζόμαστε για βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία», πρόσθεσε.

«Η Αττική στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος»

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς παρουσίασε τη στρατηγική εξωστρέφειας της Περιφέρειας Αττικής, η οποία επενδύει σε πολιτισμό, αθλητισμό, γαστρονομία και μεγάλα έργα υποδομής.

«Η Αττική παρούσα, η Αττική πρωταγωνίστρια. Βρισκόμαστε σε μια έκθεση παγκόσμιας εμβέλειας όπως η WTM, με συγκεκριμένο σχέδιο εξωστρέφειας σε όλο τον πλανήτη. Μόνο από τη Μεγάλη Βρετανία, το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχαμε 57 % αύξηση επισκεψιμότητας και 747 χιλιάδες διανυκτερεύσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός «υλοποιείται βήμα βήμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ».

«Το brand Ελλάδα ξεπερνά θάλασσα και ήλιο»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος σημείωσε ότι η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα «δεν έχει τελειώσει», αποδεικνύοντας την επιμήκυνση της σεζόν και τη δυναμική της βρετανικής αγοράς.

«Η Αγγλία είναι μια από τις δύο πρώτες αγορές για τη χώρα μας, με περισσότερους από 3 εκατομμύρια τουρίστες και πάνω από 2,5 δισ. ευρώ έσοδα. Το στοίχημα είναι να εμπεδώσουμε ότι το brand Ελλάδα δεν σημαίνει μόνο θάλασσα και ήλιο, αλλά έναν προορισμό όλο τον χρόνο», τόνισε, προσθέτοντας ότι «μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύουμε σε υποδομές που κάνουν όλη τη χώρα πιο φιλική προς τον επισκέπτη».

Στο Media Centre της έκθεσης, η ιστορικός και παρουσιάστρια Bettany Hughes μίλησε για τη δύναμη του πολιτισμού και της ιστορικής κληρονομιάς στον τουρισμό, επισημαίνοντας πως «ο πολιτισμός δεν είναι παρελθόν, αλλά ο ζωντανός οδηγός του ταξιδιού» – θέση που συνδέεται άμεσα με το μήνυμα της ελληνικής παρουσίας στη WTM 2025 για τουρισμό όλο τον χρόνο μέσα από τον πολιτισμό και τους ανθρώπους του τόπου.