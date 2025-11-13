MENOY

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στη “Philoxenia 2025” – Εκεί όπου η φύση συναντά τη φιλοξενία

THESTIVAL TEAM

Από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου, η Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης δίνει ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2025 στη Θεσσαλονίκη, προσκαλώντας τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι αυθεντικών εμπειριών, φυσικής ομορφιάς και ζεστής φιλοξενίας.

Στο Περίπτερο 15 – Stand B14 της Philoxenia, θα παρουσιαστούν πέντε μοναδικοί προορισμοί που συνθέτουν το μωσαϊκό της χώρας – Μπάνια Λούκα, Φότσα, Ανατολικό Σαράγεβο, Γιάχορίνα και Τρέμπινιε.

● Η Γιάχορίνα, το Ολυμπιακό Κέντρο της χώρας και κορυφαίος χιονοδρομικός προορισμός των Βαλκανίων, συνδυάζει σύγχρονες εγκαταστάσεις με την αυθεντική ατμόσφαιρα του βουνού.

● Η Μπάνια Λούκα, γνωστή ως ευεξιακός προορισμός, μαγνητίζει με τις ιαματικές της πηγές, τις γεύσεις και το χαμόγελο των κατοίκων της.

● Το Τρέμπινιε, πόλη του ήλιου και του κρασιού, αποκαλύπτει το μεσογειακό του πρόσωπο μέσα από μοναστήρια, οινοποιεία και πετρόκτιστα σοκάκια.

● Η Φότσα, ανάμεσα στους ποταμούς Τάρα και Δρίνο, προσφέρει εμπειρίες ράφτινγκ, πεζοπορίας και φυσιολατρίας που κόβουν την ανάσα.

● Το Ανατολικό Σαράγεβο, ο πολιτισμός και η παράδοση συναντούν τη σύγχρονη ζωή με τον πιο αυθεντικό τρόπο.

Η συμμετοχή της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην “Philoxenia 2025” δεν είναι απλώς τουριστική – είναι μια γέφυρα φιλίας που συνδέει τη Σερβική Δημοκρατία και την Ελλάδα μέσα από την αγάπη για τη φύση, την πίστη, τον πολιτισμό και τη ζεστή ανθρώπινη επαφή.

Οι επισκέπτες της έκθεσης καλούνται να γνωρίσουν από κοντά τους προορισμούς της Σερβικής Δημοκρατίας, να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις, να ανακαλύψουν νέες εμπειρίες και να ζήσουν τη φιλοξενία όπως μόνο οι Βαλκάνιοι ξέρουν να την προσφέρουν.

Philoxenia 2025 – Περίπτερο 15, Stand B14 | ΔΕΘ HELEXPO, Θεσσαλονίκη | 14–16 Νοεμβρίου 2025



