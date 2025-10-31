MENOY

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

To iPhone 12 A2403 αποσύρεται από την αγορά – Δείτε γιατί

|
THESTIVAL TEAM

Αποσύρεται από την αγορά στην Ευρώπη μοντέλο iPhone μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OJ L, 2025/1760, 01-09-2025).

Η απόφαση αφορά στην απόσυρση του iPhone 12 A2403, που κατασκευάζεται από την εταιρεία Apple Inc και βασίστηκε σε δοκιμές και ελέγχους που πραγματοποίησε η αρμόδια Γαλλική Αρχή Εποπτείας της Αγοράς Ραδιοεξοπλισμού (Agence nationale des fréquences-ANFR) στο συγκεκριμένο προϊόν, αναφέρει ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γαλλικής Αρχής (Αρ. 2014/53/EU-F-231005-14771), διαπιστώθηκε ότι το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια των προσώπων και των κατοικίδιων ζώων (Άρθρο 3.1.α).

Ειδικότερα, οι εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι η συσκευή εκπέμπει υψηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας, γεγονός που σημαίνει ότι η έκθεση των χρηστών σε πεδία ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια για τον γενικό πληθυσμό.

Κατά συνέπεια, επιβλήθηκε το μέτρο της απόσυρσης του προϊόντος από τη γαλλική αγορά.

Εντός του προβλεπόμενου διαστήματος των τριών μηνών υπεβλήθη ένσταση από την ιρλανδική Εποπτική Αρχή (Commission for Communications Regulation-ComReg), με αποτέλεσμα να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφασίσει, σύμφωνα με το Άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ, εάν το μέτρο που έλαβε η ANFR ήταν δικαιολογημένο.

Με βάση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Official Journal of the European Union-OJEU), το μέτρο απόσυρσης που έλαβε η ANFR θεωρείται δικαιολογημένο και εφαρμόζεται και στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 41 του ΠΔ 98/2017, (ΦΕΚ 139/Α/20-09-2017).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν στην ελληνική αγορά το κινητό τηλέφωνο iPhone 12 A2403 της Apple Inc., οφείλουν να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσής του, ενημερώνοντας σχετικά την ΕΕΤΤ για τις ενέργειές τους.

Ως απόσυρση στη συγκεκριμένη περίπτωση νοείται κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην αποτροπή της διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου τύπου κινητού τηλεφώνου στην αγορά.

Για τη διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου, το σύνολο των αποφάσεων της ΕΕΤΤ που αφορούν αποσύρσεις ή ανακλήσεις προϊόντων είναι διαθέσιμο στον διαδικτυακό τόπο της Αρχής.

Iphone

