Gmail: Πώς θα αλλάξετε τον κωδικό για να μην παραβιαστεί ο λογαριασμός σας – Τι πρέπει να προσέξετε μετά την διαρροή στοιχείων

Μετά τη δημοσιοποίηση της τεράστιας διαρροής που αποκάλυψε ο ειδικός ασφαλείας Troy Hunt, εκατομμύρια χρήστες του Gmail παγκοσμίως καλούνται να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Η αλλαγή του κωδικού στο Gmail είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα.

Για να το κάνετε:

Μεταβείτε στη σελίδα myaccount.google.com. Επιλέξτε από το μενού στα αριστερά την επιλογή «Ασφάλεια» (Security). Στην ενότητα «Σύνδεση στο Google» (Signing in to Google), πατήστε «Κωδικός πρόσβασης» (Password). Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό σας και στη συνέχεια δημιουργήστε έναν νέο, ισχυρό και μοναδικό κωδικό πρόσβασης.

Ο νέος κωδικός καλό είναι να περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς και σύμβολα, να μην έχει χρησιμοποιηθεί ξανά και να μην σχετίζεται με προσωπικά σας στοιχεία (όπως ημερομηνία γέννησης ή ονόματα).

Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων

Η Google προσφέρει τη δυνατότητα Two-Step Verification (2SV), που αποτελεί ένα επιπλέον στρώμα ασφάλειας.

Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε από την ίδια σελίδα ασφάλειας, επιλέγοντας «Επαλήθευση σε 2 βήματα» (2-Step Verification). Έτσι, κάθε φορά που προσπαθείτε να συνδεθείτε, θα λαμβάνετε έναν μοναδικό κωδικό στο κινητό σας, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη την πρόσβαση για τρίτους.

Τι άλλο πρέπει να προσέξετε

Αλλάξτε τους κωδικούς και σε άλλες πλατφόρμες (Netflix, Amazon, Shein κ.ά.) όπου χρησιμοποιείτε το ίδιο email ή παρόμοιο συνδυασμό κωδικού. Αποφύγετε τη χρήση του ίδιου κωδικού σε πολλαπλές υπηρεσίες. Χρησιμοποιήστε έναν διαχειριστή κωδικών (password manager) για να αποθηκεύετε με ασφάλεια τους νέους σας κωδικούς. Ελέγχετε τακτικά τη δραστηριότητα σύνδεσης στον λογαριασμό σας από τη σελίδα “Ασφάλεια” στο Google Account.

Η συγκεκριμένη διαρροή δείχνει για ακόμη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε καλή ψηφιακή υγιεινή. Η προληπτική αλλαγή κωδικών και η ενεργοποίηση επιπλέον μέτρων ασφαλείας δεν είναι υπερβολή – είναι αναγκαιότητα.