Gmail: Πώς θα αλλάξετε τον κωδικό για να μην παραβιαστεί ο λογαριασμός σας – Τι πρέπει να προσέξετε μετά την διαρροή στοιχείων
Μετά τη δημοσιοποίηση της τεράστιας διαρροής που αποκάλυψε ο ειδικός ασφαλείας Troy Hunt, εκατομμύρια χρήστες του Gmail παγκοσμίως καλούνται να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Η αλλαγή του κωδικού στο Gmail είναι το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα.
Για να το κάνετε:
- Μεταβείτε στη σελίδα myaccount.google.com.
- Επιλέξτε από το μενού στα αριστερά την επιλογή «Ασφάλεια» (Security).
- Στην ενότητα «Σύνδεση στο Google» (Signing in to Google), πατήστε «Κωδικός πρόσβασης» (Password).
- Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό σας και στη συνέχεια δημιουργήστε έναν νέο, ισχυρό και μοναδικό κωδικό πρόσβασης.
Ο νέος κωδικός καλό είναι να περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς και σύμβολα, να μην έχει χρησιμοποιηθεί ξανά και να μην σχετίζεται με προσωπικά σας στοιχεία (όπως ημερομηνία γέννησης ή ονόματα).
Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων
Η Google προσφέρει τη δυνατότητα Two-Step Verification (2SV), που αποτελεί ένα επιπλέον στρώμα ασφάλειας.
Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε από την ίδια σελίδα ασφάλειας, επιλέγοντας «Επαλήθευση σε 2 βήματα» (2-Step Verification). Έτσι, κάθε φορά που προσπαθείτε να συνδεθείτε, θα λαμβάνετε έναν μοναδικό κωδικό στο κινητό σας, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη την πρόσβαση για τρίτους.
Τι άλλο πρέπει να προσέξετε
- Αλλάξτε τους κωδικούς και σε άλλες πλατφόρμες (Netflix, Amazon, Shein κ.ά.) όπου χρησιμοποιείτε το ίδιο email ή παρόμοιο συνδυασμό κωδικού.
- Αποφύγετε τη χρήση του ίδιου κωδικού σε πολλαπλές υπηρεσίες.
- Χρησιμοποιήστε έναν διαχειριστή κωδικών (password manager) για να αποθηκεύετε με ασφάλεια τους νέους σας κωδικούς.
- Ελέγχετε τακτικά τη δραστηριότητα σύνδεσης στον λογαριασμό σας από τη σελίδα “Ασφάλεια” στο Google Account.
Η συγκεκριμένη διαρροή δείχνει για ακόμη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε καλή ψηφιακή υγιεινή. Η προληπτική αλλαγή κωδικών και η ενεργοποίηση επιπλέον μέτρων ασφαλείας δεν είναι υπερβολή – είναι αναγκαιότητα.
