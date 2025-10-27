Gmail: Έκλεψαν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης – Πώς να δείτε αν ο λογαριασμός σας έχει επηρεαστεί

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Αυστραλός ειδικός Troy Hunt που αποκάλυψε πως επιτήδειοι έκλεψαν 183 εκατ. κωδικούς gmail με αποτέλεσμα να παρατηρούνται παραβάσεις τόσο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και στα sites που οι χρήστες έχουν εισάγει τα συγκεκριμένα στοιχεία τους.

Η κλοπή των κωδικών Gmail έγινε τον περασμένο Απρίλιο αλλά ανακοινώθηκε σχετικά πρόσφατα στην ιστοσελίδα του Troy Hunt, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Οι χάκερς κατάφεραν να αποσπάσουν τέτοιο μέγεθος κωδικών που ισοδυναμεί με 875 ταινίες HD, σχολιάζει το ίδιο μέσο.

Πώς μπορείτε να δείτε αν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας

Πέρα από το Gmail, ο ειδικός αναφέρει πως με την συγκεκριμένη κλοπή μπορούν να παραβιαστούν και οι ιστοσελίδες στις οποίες οι χρήστες έχουν εισάγει τόσο το email τους όσο και τους κωδικούς τους όπως Netflix, Amazon, Shein κλπ.

Σύμφωνα και πάλι με τον ίδιο, για να δείτε αν έχει επηρεαστεί ο λογαριασμός σας, θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα Have I Been Pwned και εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας στη γραμμή αναζήτησης.

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί με την ένδειξη «Έλεγχος» και η ιστοσελίδα θα σας δείξει τη λίστα με τις παραβιάσεις δεδομένων που επηρεάζουν τη διεύθυνση email σας.

Ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεται στη νέα παραβίαση του Gmail, η διεύθυνση email σας ενδέχεται να έχει εμπλακεί σε προηγούμενες παραβιάσεις που χρονολογούνται εδώ και πάνω από 10 χρόνια.

Στην περίπτωση που είστε ένας από τους 183 εκατ. χρήστες, τότε πρέπει να αλλάξετε άμεσα τον κωδικό πρόσβασης του email και να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων με τον οποίο στέλνεται κωδικός στο κινητό σας για να συνδεθείτε στο email σας.