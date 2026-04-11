Μαγειρίτσα: Τι συμβολίζει και πώς να φτιάξετε την αγαπημένη σούπα της Ανάστασης

Η μαγειρίτσα αποτελεί τη «βασίλισσα» του Μεγάλου Σαββάτου, αφού είθισται να τρώμε αυτή την ιδιαίτερη σούπα, που είτε λατρεύεις είτε μισείς, το βράδυ μετά την Ανάσταση, όταν γυρνάμε στο σπίτι από την εκκλησία.

Σύμφωνα με την παράδοση, η αχνιστή μαγειρίτσα σηματοδοτεί τη μετάβαση από τις 40 μέρες νηστείας στην κρεατοφαγία.

Τι συμβολίζει, όμως, αυτή η σούπα;

Τα χόρτα της συμβολίζουν τα πικρά χόρτα, τα οποία έτρωγαν οι Εβραίοι σε ανάμνηση της σκλαβιάς τους από τους Αιγύπτιους.

Πάσχα στην εβραϊκή γλώσσα σημαίνει έξοδος ή διάβαση και για τους Εβραίους αποτελεί εθνική γιορτή. Οι Χριστιανοί γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού και το πέρασμα από τον θάνατο στη ζωή. Υπάρχει, όμως και μια άλλη άποψη που σχετίζεται με την προέλευση του Πάσχα. Σύμφωνα με αυτή, η κατανάλωση αρνιού ανήκε αρχικά σε ποιμενική γιορτή.

Ο Θεός είχε πει στους Εβραίους ότι πρέπει να φάνε όλο το αρνί και να μην μείνει κανένα κομμάτι. Έτσι, για να μην πεταχτεί τίποτα, προέκυψαν φαγητά, όπως η μαγειρίτσα και το κοκορέτσι, στα οποία χρησιμοποιούνται τα εντόσθια του ζώου.

Η συνταγή για τη μαγειρίτσα

Υλικά

1 κιλό εντόσθια αρνίσια

1 φλιτζ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 μεγάλα μαρούλια καθαρισμένα και ψιλοκομμένα

6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος

2 αυγά

χυμός από 2 λεμόνια

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Πλένουμε και καθαρίζουμε τα εντόσθια (την καρδιά, τα νεφρά, τη συκωταριά και τα εντεράκια). Σε κατσαρόλα με νερό που βράζει, ρίχνουμε τη συκωταριά και την αφήνουμε να ζεματιστεί για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια, αποσύρουμε από την φωτιά και αφήνουμε τα εντόσθια να κρυώσουν. Τα στραγγίζουμε και με ψαλίδι κουζίνας την κόβουμε σε πολύ μικρά κομμάτια.

Σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, βάζουμε το λάδι και το αφήνουμε να κάψει. Κατόπιν προσθέτουμε τα εντόσθια μαζί με τα κρεμμύδια και σοτάρουμε για περίπου 5 λεπτά. Αμέσως μετά προσθέτουμε το μαρούλι, τον άνηθο και σοτάρουμε για άλλα 5 λεπτά. Κατόπιν ρίχνουμε ζεστό νερό, τόσο ώστε να καλύψει τη μισή κατσαρόλα, και αλατοπιπερώνουμε. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε τη μαγειρίτσα να βράσει για περίπου 30 λεπτά.

Παράλληλα ετοιμάζουμε το αυγολέμονο: σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπάμε με το σύρμα ή με ένα πιρούνι τα αυγά μέχρι να ασπρίσουν και προσθέτουμε σιγά σιγά τον χυμό λεμονιού, συνεχίζοντας το χτύπημα. Μόλις η σούπα είναι έτοιμη, με μια κουτάλα παίρνουμε λίγο ζουμί (προσέχουμε να μην είναι καυτό) το ρίχνουμε το σιγά σιγά στο αυγολέμονο, χτυπώντας ταυτόχρονα ώστε να μην ψηθεί το αυγό. Μόλις το αυγολέμονο είναι έτοιμο, το ρίχνουμε στην κατσαρόλα με τη μαγειρίτσα και την αφήνουμε να σιγοβράσει σε πολύ χαμηλή φωτιά, για 3-4 λεπτά. Σερβίρουμε τη μαγειρίτσα με φρέσκο άνηθο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.