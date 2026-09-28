Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 28 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου:

480 π.Χ. Ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών, Ξέρξης, παρακολούθησε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Αιγάλεω.

1538 Λαμβάνει χώρα η Ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια.

1864 Ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, που αποτέλεσε την Πρώτη Διεθνή.

1964 Η πρώτη απόπειρα εορτασμού της επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ σε ανοικτό χώρο μετά το 1949 παρεμποδίζεται από τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος τη χαρακτηρίζει «πρόκληση προς το έθνος».

2000 Ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, με χρόνο 20.09. Η Ελλάδα είχε να κερδίζει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήρας είχε πρωτεύσει στο μήκος άνευ φοράς.

2013 Συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της «Χρυσής Αυγής» (Μιχαλολιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός κ.ά.). Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή.

Γεννήσεις

551 π.Χ. Κομφούκιος, εξελληνισμένη ονομασία του Κουνγκ Φου Τζου, Κινέζος φιλόσοφος. (Θαν. 479 π.Χ.)

1893 Γιάννης Σκαρίμπας, Ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του τριάντα. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. (Θαν. 21/1/1984)

1924 Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, Ιταλός ηθοποιός. (Θαν. 19/12/1996)

1934 Μπριζίτ Μπαρντό, Γαλλίδα ηθοποιός.

Θάνατοι

1991 Μάιλς Ντέιβις, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. (Γεν. 26/5/1926)

2003 Ελία Καζάν, (Ηλίας Καζαντζόγλου), ελληνικής καταγωγής αμερικανός σκηνοθέτης του θεάτρου και του κινηματογράφου. («Λεωφορείον ο Πόθος», «Αμέρικα – Αμέρικα», «Ανατολικά της Εδέμ», «Το Λιμάνι της Αγωνίας») (Γεν. 7/9/1909)

2016 Σιμόν Πέρες, διακεκριμένος Ισραηλινός πολιτικός. (Γεν. 2/8/1923).

Γιορτάζουν

Βαρούχ, Νεόφυτος, Χαρίτων, Χαριτώ.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για την Καθολική Πρόσβαση στην Πληροφόρηση

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λύσσας