MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 8 Απριλίου

|
THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 8 Απριλίου:

1820: Ο αγρότης Γιώργος Κεντρωτάς, σκάβοντας στο κτήμα του στη Μήλο, ανακαλύπτει ένα γυναικείο άγαλμα. Είναι η πασίγνωστη σήμερα Αφροδίτη της Μήλου, που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου και την οποία απέκτησαν οι Γάλλοι με την απειλή των όπλων.

1896: Κηρύσσεται απεργία των μεταλλωρύχων στο Λαύριο. Οι φύλακες σκοτώνουν δυο απεργούς. Οι απεργοί σκοτώνουν τους φύλακες, ανατινάζουν τις αποθήκες και τα γραφεία, και αφοπλίζουν τους αστυνομικούς. Η απεργία θα λήξει στις 21 Απριλίου, με μικρή αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων.

1941: Οι Γερμανοί «ραγίζουν» το μέτωπο της ελληνικής άμυνας στη «Γραμμή Μεταξά».

1963: Ο Οδυσσέας Ελύτης αναλαμβάνει διευθυντής προγράμματος του ΕΙΡ. Θα παραμείνει στη θέση του έως τις 28 Απριλίου 1964.

1989: Το ΚΚΕ, η Ελληνική Αριστερά, η ΕΔΑ και ανεξάρτητοι αριστεροί συγκροτούν το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου. Πρόεδρος ορίζεται ο Χαρίλαος Φλωράκης και γραμματέας ο Λεωνίδας Κύρκος.

1990: Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα, με ποσοστό 46,8% και 150 έδρες, στις τρίτες βουλευτικές εκλογές μέσα σ’ ένα χρόνο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 38,6% και ο Συνασπισμός με 10,2%.

Γεννήσεις

1788: Σπυρίδων Τρικούπης, έλληνας πολιτικός, διπλωμάτης, λόγιος και ιστορικός, πατέρας του Χαρίλαου Τρικούπη. (Θαν. 12/2/1873)

1929: Ζακ Μπρελ, βέλγος τραγουδοποιός. Τραγούδια του διασκεύασαν πολλοί ροκ καλλιτέχνες, όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Άλεξ Χάρβεϊ και ο Ρέι Τσαρλς. (Θαν. 9/10/1978)

Θάνατοι

1867: Δημήτριος Καλλέργης, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, αρχηγός της Επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου. (Γεν. 1803)

1973: Πάμπλο Πικάσο, ισπανός ζωγράφος. (Γεν. 25/10/1881)

1990: Απόστολος Καλδάρας, έλληνας λαϊκός συνθέτης. (Γεν. 7/4/1922)

Γιορτάζουν

Φλέγων, Φλόγα.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα Ενημέρωσης για το Φενγκ Σούι
  • Ζωγράφισε Ένα Πουλί (Draw a Bird Day)
  • Ημέρα του Έθνους των Ρομά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

