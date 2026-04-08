Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 8 Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 8 Απριλίου:

1820: Ο αγρότης Γιώργος Κεντρωτάς, σκάβοντας στο κτήμα του στη Μήλο, ανακαλύπτει ένα γυναικείο άγαλμα. Είναι η πασίγνωστη σήμερα Αφροδίτη της Μήλου, που βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου και την οποία απέκτησαν οι Γάλλοι με την απειλή των όπλων.

1896: Κηρύσσεται απεργία των μεταλλωρύχων στο Λαύριο. Οι φύλακες σκοτώνουν δυο απεργούς. Οι απεργοί σκοτώνουν τους φύλακες, ανατινάζουν τις αποθήκες και τα γραφεία, και αφοπλίζουν τους αστυνομικούς. Η απεργία θα λήξει στις 21 Απριλίου, με μικρή αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων.

1941: Οι Γερμανοί «ραγίζουν» το μέτωπο της ελληνικής άμυνας στη «Γραμμή Μεταξά».

1963: Ο Οδυσσέας Ελύτης αναλαμβάνει διευθυντής προγράμματος του ΕΙΡ. Θα παραμείνει στη θέση του έως τις 28 Απριλίου 1964.

1989: Το ΚΚΕ, η Ελληνική Αριστερά, η ΕΔΑ και ανεξάρτητοι αριστεροί συγκροτούν το Συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου. Πρόεδρος ορίζεται ο Χαρίλαος Φλωράκης και γραμματέας ο Λεωνίδας Κύρκος.

1990: Η Νέα Δημοκρατία αναδεικνύεται πρώτο κόμμα, με ποσοστό 46,8% και 150 έδρες, στις τρίτες βουλευτικές εκλογές μέσα σ’ ένα χρόνο. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 38,6% και ο Συνασπισμός με 10,2%.

Γεννήσεις

1788: Σπυρίδων Τρικούπης, έλληνας πολιτικός, διπλωμάτης, λόγιος και ιστορικός, πατέρας του Χαρίλαου Τρικούπη. (Θαν. 12/2/1873)

1929: Ζακ Μπρελ, βέλγος τραγουδοποιός. Τραγούδια του διασκεύασαν πολλοί ροκ καλλιτέχνες, όπως ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Άλεξ Χάρβεϊ και ο Ρέι Τσαρλς. (Θαν. 9/10/1978)

Θάνατοι

1867: Δημήτριος Καλλέργης, αξιωματικός του ελληνικού στρατού, αρχηγός της Επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου. (Γεν. 1803)

1973: Πάμπλο Πικάσο, ισπανός ζωγράφος. (Γεν. 25/10/1881)

1990: Απόστολος Καλδάρας, έλληνας λαϊκός συνθέτης. (Γεν. 7/4/1922)

Γιορτάζουν

Φλέγων, Φλόγα.

Επέτειοι