Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 6 Μαρτίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 6 Μαρτίου:

1902 Ιδρύεται η Ρεάλ Μαδρίτης από μία ομάδα ποδοσφαιρόφιλων, με επικεφαλής τον Χουάν Παντρός.

1910 Οι αγρότες εξεγείρονται στο Κιλελέρ της Θεσσαλίας.

1933 Αποτυχημένο κίνημα του στρατηγού Νικόλαου Πλαστήρα για την επαναφορά του Ελευθέριου Βενιζέλου στην εξουσία.

1964 Ο τελευταίος Βασιλιάς των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Β’, ανεβαίνει στο θρόνο, μετά το θάνατο του πατέρα του Παύλου.

1991 «Τα Δωδεκάνησα δεν ήσαν ελληνικά. Ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εάν ήμουν στη θέση του Ισμέτ Ινονού [το 1944], θα τα είχα πάρει. Η Τουρκία διέπραξε ιστορικό λάθος σε αυτή την περίπτωση. Θα είχαμε πάρει τα Δωδεκάνησα εάν η τουρκική εξωτερική πολιτική δεν ήταν τόσο ψοφοδεής», δηλώνει ο Τούρκος πρόεδρος Τουργκούτ Οζάλ.

1995 Ομόφωνη απόφαση των 15 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Κύπρου θα προχωρήσουν, είτε λυθεί, είτε όχι το εσωτερικό πρόβλημα της Μεγαλονήσου, μέσα στο εξάμηνο που θα ακολουθήσει τη Διακυβερνητική Διάσκεψη της Ε.Ε. το 1996.

Γεννήσεις

1475 Μιχαήλ Άγγελος, Ιταλός ζωγράφος. (Θαν. 18/2/1564)

1927 Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, βραβευμένος με Νόμπελ (1982) Κολομβιανός συγγραφέας, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του λογοτεχνικού ρεύματος που ονομάζεται «μαγικός ρεαλισμός». (Θαν. 17/4/2014)

1937 Βαλεντίνα Τερέσκοβα, Ρωσίδα κοσμοναύτης, η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στο διάστημα.

Θάνατοι

1900 Γκότλιμπ Ντάιμλερ, Γερμανός μηχανικός, εφευρέτης της ντιζελομηχανής, σχεδιαστής της πρώτης μοτοσικλέτας και συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Mercedes. (Γεν. 17/3/1834)

1994 Μελίνα Μερκούρη, Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός. (Γεν. 18/10/1920)

2019 Μιχαήλ Μήτρας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, από τους πιο χαρακτηριστικούς της γενιάς του ‘70. (Γεν. 1944)

Γιορτάζουν

Αέτιος, Θεόφιλος, Θεοφιλία, Κάλλιστος, Κρατερός, Κρατερία, Μελισσηνός, Μελισσηνή.

Επέτειοι