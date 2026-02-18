MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 18 Φεβρουαρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου:

1828 Ο Ανδρέας Μιαούλης, κατ’ εντολή του Ιωάννη Καποδίστρια, εκκαθαρίζει τις Σποράδες νήσους απ’ τους πειρατές.

1929 Ανακοινώνεται στο Χόλιγουντ η θέσπιση των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ, που θα απονεμηθούν στις 16 Μαΐου.

1952 Η Ελληνική Βουλή επικυρώνει τη συμφωνία ένταξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, με μόνες αρνητικές ψήφους τις οκτώ της ΕΔΑ και τη μία του Μιχάλη Κύρκου.

1957 Συνέρχεται στη Ρουμανία η 7η Πλατιά Ολομέλεια της ΚΕ και της ΚΕΕ του ΚΚΕ (18 – 24 Φεβρουαρίου 1957), κατά την οποία καθαιρείται ο Νίκος Ζαχαριάδης από μέλος της ΚΕ, ενώ διαγράφεται και από μέλος του ΚΚΕ. Από τη διαδικασία βγαίνει ενισχυμένος ο Κώστας Κολιγιάννης.

2015 Ο Προκόπης Παυλόπουλος εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με 233 ψήφους, έναντι 30 του συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου. 32 βουλευτές ψήφισαν «παρών» και 5 απουσίαζαν.

2016 Ο δημοφιλής τραγουδοποιός Παντελής Παντελίδης χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Αθήνα.

Γεννήσεις

1849 Αρμάν Πεζό, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας. (Θαν. 4/2/1915)

1883 Νίκος Καζαντζάκης, Έλληνας συγγραφέας. («Ζορμπάς») (Θαν. 26/10/1957)

1896 Δημήτρης Μητρόπουλος, Έλληνας αρχιμουσικός και συνθέτης. (Θαν. 2/11/1960)

1909 Διδώ Σωτηρίου, Ελληνίδα συγγραφέας. («Ματωμένα Χώματα») (Θαν. 23/9/2004)

Θάνατοι

1546 Μαρτίνος Λούθηρος, Γερμανός θεολόγος, που με τις 95 θέσεις του χώρισε την Ευρώπη σε καθολικούς και διαμαρτυρόμενους. (Γεν. 10/11/1483)

1564 Μιχαήλ Άγγελος, Ιταλός ζωγράφος. (Γεν. 6/3/1475)

2004 Δέσπω Διαμαντίδου, Ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 13/7/1916)

Γιορτάζουν

Αγαπητός, Λέων, Λεώνη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Παρασκευαΐδης για τα περί “συγκυβέρνησης με τη δικτατορία”: Απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου η έκφρασή μου

ΔΕΘ 13 ώρες πριν

ΔΕΘ-HELEXPO: Συγκροτήθηκε συμβουλευτική επιτροπή για την ενίσχυση της διασύνδεσης με τους παραγωγικούς φορείς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στα “δίχτυα” της ΕΛ.ΑΣ. έξι άτομα για κλοπές και απάτες – Ξεπερνά τις 30.000 ευρώ η λεία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9 ώρες πριν

Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Πότε θα γίνει η κηδεία της πρώην προέδρου της Βουλής

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Final 8 Κυπέλλου: Το “φάντασμα” του Άρη αποκλείστηκε από το Μαρούσι!