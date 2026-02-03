Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 3 Φεβρουαρίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 3 Φεβρουαρίου:

1830 Υπογράφονται τα Πρωτόκολλα του Λονδίνου από τις τρεις Μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία), με τα οποία προβλέπεται η δημιουργία ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους με οροθετική γραμμή προς Δυσμάς τον Αχελώο ποταμό και προς Βορράν το όρος Οίτη. Ορίζεται επίσης ότι καθεστώς τού νέου κράτους θα είναι η κληρονομική μοναρχία, ενώ το Στέμμα τού κράτους προσφέρθηκε στον πρίγκιπα Λεοπόλδο τού γερμανικού κρατιδίου τού Σαξ-Κόμπουργκ, ο οποίος, ωστόσο, αρνήθηκε να ανέλθει στον ελληνικό θρόνο. Με άλλη διάταξη, γίνεται λόγος για την ελευθερία άσκησης της λατρείας της Καθολικής θρησκείας και τη νομική και πραγματική εξασφάλιση της αρχιερατικής εξουσίας των Καθολικών ιεραρχών στις υφιστάμενες Αρχιεπισκοπές και Επισκοπές τους. Είναι η πρώτη μειονοτική δέσμευση, που αναλαμβάνει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος.

1908 Ο Γιώργος Καλαφάτης ιδρύει τον Ποδοσφαιρικό Όμιλο Αθηνών (ΠΟΑ), μετέπειτα Παναθηναϊκό.

1959 Τρεις από τους πρωτοπόρους του ροκ εν ρολ, ο Μπάντι Χόλι, ο Ρίτσι Βάλενς και ο Τζάιλς «Μπιγκ Μπόπερ» Ρίτσαρντσον, σκοτώνονται σε αεροπορικό δυστύχημα, στην Αϊόβα των ΗΠΑ. Το συμβάν θα μείνει στην ιστορία ως «Η μέρα που πέθανε η μουσική».

1966 Προσεληνώνεται το μη επανδρωμένο σοβιετικό διαστημόπλοιο «Λούνα 9». Είναι η πρώτη ομαλή προσεδάφιση στη Σελήνη, που άνοιξε τον δρόμο για τις επανδρωμένες πτήσεις των Αμερικανών.

1991 Το ιστορικό και επιδραστικό Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας (PCI), που ιδρύθηκε το 1921 από τον Αντόνιο Γκράμσι, διασπάται σε Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς και Κόμμα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης.

2006 Αποκαλύπτεται ο μυστηριώδης θάνατος ενός στελέχους της Vodafone και δίνει διαστάσεις θρίλερ στην πολύκροτη υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Πρόκειται για την αυτοκτονία, σύμφωνα με τις αρχές, του Κώστα Τσαλικίδη, στελέχους στην ασφάλεια του λογισμικού της εταιρείας, η οποία διαπράχθηκε δύο ημέρες μετά την εσωτερική ανακάλυψη της υποκλοπής και την περίεργη διαγραφή του λογισμικού με εντολή του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρίας, Γιώργου Κορωνιά.

Γεννήσεις

1791 Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του ’21 και πολιτικός. (Θαν. 6/8/1865)

1877 Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Έλληνας δημοσιογράφος,ποιητής και διηγηματογράφος, από τους σημαντικούς εκπροσώπους των νεοελληνικών γραμμάτων. Τον χαρακτήρισαν «πρίγκιπα του νεοελληνικού λόγου». (Θαν. 1/2/1940)

1933 Πολ Σαρμπάνης, ελληνικής καταγωγής αμερικανός πρώην γερουσιαστής. (Θαν. 6/12/2020)

Θάνατοι

1468 Γιοχάνες Γκούτενμπεργκ, γνωστός στην Ελλάδα ως Ιωάννης Γουτεμβέργιος, γερμανός εφευρέτης της τυπογραφίας. (Γεν. 1398)

1989 Τζον Κασσαβέτης, ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης και ηθοποιός. (Γεν. 9/12/1929)

2004 Ζήσιμος Λορεντζάτος, Έλληνας ποιητής και δοκιμιογράφος. (Γεν. 25/6/1915)

Γιορτάζουν

Συμεών, Συμεωνία.