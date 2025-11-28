Θεσσαλονίκη: Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη με… επίσημο ένδυμα και απόψε στο Μέγαρο Μουσικής

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει και απόψε, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου τη σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκηστις Πρωτοψάλτη, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης, σε μια διπλή, μουσική γιορτή In Red.

Η πρωτότυπη καλλιτεχνική πρόταση «Επίσημο Ένδυμα», που ξεκίνησε το 2019, παντρεύει τη συμφωνική ορχήστρα με κορυφαίους εκπροσώπους της έντεχνης και rock σκηνής, αναδεικνύοντας το προσωπικό τους αποτύπωμα, μέσα από τη μαγεία του συμφωνικού ήχου.

Φέτος, το «Επίσημο Ένδυμα» θα φορέσει η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή ως η πρώτη κυρία του θεσμού. Με επίσημη τουαλέτα, συμφωνικούς ήχους και τραγούδια που άφησαν εποχή, θα ντύσει δύο μοναδικές βραδιές με πάθος, λάμψη και συγκίνηση – στο χρώμα του κόκκινου.

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα ντυθεί και αυτό στα κόκκινα δημιουργώντας την ατμόσφαιρα μιας μεγάλης γιορτής.

Με καριέρα που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, εμφανίσεις σε κορυφαίες σκηνές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και συνεργασίες με σημαντικές ορχήστρες, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη έρχεται να ενώσει τη φωνή της με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε μια σύμπραξη που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια που σημάδεψαν την πορεία της και αγαπήθηκαν από γενιές ακροατών, παρουσιασμένα μέσα από νέες, συμφωνικές ενορχηστρώσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη και την ευαισθησία της φωνής της. Θα ξεδιπλώσουμε το καλλιτεχνικό της αποτύπωμα μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και πολλές εκπλήξεις, προσκαλώντας το κοινό να ζήσει μια μοναδική, εμπειρία.

Χώρος: Αίθουσα Φίλων Μουσικής Μ1

Ώρα έναρξης: 20:30

Ερμηνεία: Άλκηστις Πρωτοψάλτη

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση ορχήστρας: Κωνσταντίνος Δημηνάκης

Μικτή Χορωδία Θεσσσαλονίκης

Μουσική προετοιμασία χορωδίας: Άννα Γεράση

Διεύθυνση χορωδίας: Μαίρη Κωνσταντινίδου

Σκηνοθετική – Σκηνογραφική επιμέλεια: Αθανάσιος Κολαλάς

Συμμετέχει: Κωνσταντίνος Καΐκής

Ενορχηστρώσεις: Πάνος Κοσμίδης, Κωνσταντίνος Δημηνάκης

Συντονισμός: Τώνια Δραγούνη