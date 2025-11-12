Θεσσαλονίκη: Δωρεάν ξενάγηση στον Λευκό Πύργο στο πλαίσιο του Open House

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει για δέκατη τρίτη χρονιά στην αρχιτεκτονική δράση OPEN HOUSE Thessaloniki.

Η καθιερωμένη αρχιτεκτονική δράση OPEN HOUSE Thessaloniki επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ξεναγηθεί σε πάνω από 70 κτίρια και να συμμετάσχει σε πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων που ξεκινούν μία εβδομάδα νωρίτερα. Το φετινό θέμα του OPEN HOUSE Thessaloniki 2025, το οποίο θα αναδειχθεί μέσα από το πρόγραμμα και τις παράλληλες δράσεις, είναι το «Future Heritage – η αρχιτεκτονική του σήμερα, η κληρονομιά του αύριο».

Σε αυτό το πλαίσιο το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού δίνει στο κοινό την ευκαιρία να ξεναγηθεί από τους εθελοντές της δράσης δωρεάν στον Λευκό Πύργο και να μάθει για την ιστορική και αρχιτεκτονική του αξία το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 12:00-18:00.

Για τη συμμετοχή σας ενημερώνεστε από το: https://www.openhousethessaloniki.gr/buildings/open2025/

Η είσοδος στον Λευκό Πύργο είναι ελεύθερη για τους συμμετέχοντες στις δράσεις.