ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με παραδοσιακά Κούλουμα και καρναβαλικές παρελάσεις το διήμερο της Αποκριάς στο Δήμο Θέρμης

|
THESTIVAL TEAM

Πλούσιο πρόγραμμα αποκριάτικων εκδηλώσεων με σαρακοστιανά κεράσματα, ζωντανή μουσική, αποκριάτικες παρελάσεις και αναβίωση εθίμων διοργανώνει και φέτος ο Δήμος Θέρμης, με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, συλλόγους και φορείς.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το τριήμερο της Αποκριάς. Η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται με παραδοσιακό τρόπο στις κοινότητες του Δήμου, με φασολάδα, χαλβά, λαγάνα, μουσική και χορό.

Οι εκδηλώσεις:

Φράγμα Θέρμης: Το καθιερωμένο σημείο συνάντησης για το πέταγμα του χαρταετού είναι στο Φράγμα της Θέρμης όπου υπάρχει ολοήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν παραδοσιακή φασολάδα και σαρακοστιανά κεράσματα, ενώ στον χώρο θα λειτουργούν και street food βανάκια με εναλλακτικές γευστικές επιλογές.

Το γλέντι θα πλαισιώσει παραδοσιακό μουσικό σχήμα με τα Χάλκινα Γουμένισσας, με τον Αλέξανδρο Ζώρα στο κλαρίνο. Η έναρξη του μουσικού προγράμματος προγραμματίζεται για τις 11:00–12:00 και θα διαρκέσει έως το μεσημέρι. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν δράσεις για παιδιά και οικογένειες.

Πλαγιάρι: Στο πάρκο Πλαγιαρίου, στις 11:00 π.μ., διοργανώνεται παραδοσιακό γλέντι με σαρακοστιανά, μουσική DJ και χορό, σε συνεργασία με την Κοινότητα Πλαγιαρίου και τοπικούς συλλόγους.

Κάτω Σχολάρι: Στο γήπεδο Κάτω Σχολαρίου, στις 11:00 π.μ., οι δημότες θα γιορτάσουν με φασολάδα, χαλβά, κρασί και παραδοσιακά εδέσματα, σε μια γιορτή με έμφαση στην τοπική συμμετοχή και το οικογενειακό κλίμα.

Βασιλικά: Κούλουμα με παραδοσιακά σαρακοστιανά κεράσματα και μουσική θα πραγματοποιηθούν και στα Βασιλικά με τη συμβολή των τοπικών συλλόγων. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 11 το πρωί στην πλατεία Χάνια.

Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση θα ξεκινήσει στις 14:00, ενώ οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν αργά το απόγευμα με το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου.

Σουρωτή: Την Καθαρά Δευτέρα, στις 23/02 και ώρα 11:00, η Σουρωτή γιορτάζει τα παραδοσιακά Κούλουμα με μια ξεχωριστή εκδήλωση γεμάτη μουσική και νηστίσιμα εδέσματα. Στην Πλατεία Σουρωτής, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη ζεστή ατμόσφαιρα της ημέρας, να γευτούν σαρακοστιανές λιχουδιές και να διασκεδάσουν με παραδοσιακούς ήχους, τιμώντας τα έθιμα και σηματοδοτώντας με χαρά την έναρξη της Σαρακοστής.

Καρδία: Η Κοινότητα Καρδίας καλεί όλους τους δημότες και επισκέπτες να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα, στις 11:30, στο Τσαΐρι – Πάρκο Βιοποικιλότητας. Σε ένα γιορτινό περιβάλλον με μουσική και καλή διάθεση, θα προσφερθούν φασολάδα, σαρακοστιανά εδέσματα και κρασί, τιμώντας τα έθιμα της ημέρας.

Τρίλοφος: Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 12:00 μ.μ., στην πλατεία Δημαρχείου Τριλόφου, μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν στην καθιερωμένη καρναβαλική παρέλαση. Παράλληλα θα προσφερθούν παραδοσιακά εδέσματα.

Όλες οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού, με τη συμβολή συλλόγων, εθελοντών και φορέων της τοπικής κοινωνίας.

Δήμος Θέρμης

