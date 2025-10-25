Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης στο 60ο Φεστιβάλ Δημητρίων

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο 60ο Φεστιβάλ Δημητρίων με 5 σπουδαίες παραγωγές, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας που υπέγραψε το Υπουργείο Πολιτισμού με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με στόχο την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης και της ευρύτερης Περιφέρειας.

Στην τελευταία χρονολογικά εκδήλωση που αποτελεί καρπό αυτής της προγραμματικής σύμβασης, η Κ.Ο.Θ. συνεργάζεται με το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και οι δύο φορείς φιλοξενούν στην πόλη μας την ιστορική Academic Symphony Orchestra της Μουσικής Ακαδημίας της Σόφιας ‘Pancho Vladigerov’. Με ιστορία μεγαλύτερη των 100 χρόνων, η ορχήστρα από τη Βουλγαρία φιλοξένησε στις τάξεις της τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής της γείτονας χώρας και μέχρι σήμερα φημίζεται για το ανώτατο επίπεδο σπουδών που παρέχει.

Στο πλαίσιο του σπουδαίου εκπαιδευτικού της ρόλου εντάσσεται και η παρουσία της στα Δημήτρια, αφού συμπράττει με νέους ταλαντούχους σολίστες από Ελλάδα και Βουλγαρία και βοηθά το αστέρι τους να λάμψει παραπάνω.

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2025

ώρα 19:30

Αίθουσα Τελετών Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Academic Symphony Orchestra Σόφιας & Νέοι Σολίστ

Πρόγραμμα:

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791): Κοντσέρτο για πιάνο & ορχήστρα αρ. 23 σε λα μείζονα, КV 488

i. Allegro

Πιάνο: Ηρακλής Αλεξόπουλος



Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791): Κοντσέρτο για βιολί & ορχήστρα αρ. 3 σε σολ μείζονα, КV 216

i. Allegro

Βιολί: Ελένη Λαγκουβάρδου



Τζοακίνο Ροσσίνι (1792-1868): “Largo al factotum” – cavatina του Figaro από την όπερα ‘Ο Κουρέας της Σεβίλλης’

Βαρύτονος: Svilen Denchev

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791): Sinfonia Concertante για βιολί, βιόλα και ορχήστρα σε μι ύφεση μείζονα, KV 364

ii. Andante

iii. Presto

Βιολί: Σοφία Στεφανίδου

Βιόλα: Plamena Petrova

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791): Κοντσέρτο για κόρνο & ορχήστρα αρ. 4 σε μι ύφεση μείζονα, КV 495

i. Allegro moderato

ii. Romance: Andante

iii. Rondo: Allegro vivace

Κόρνο: Victor Theodosiev

Διεύθυνση Ορχήστρας: Nikola Nikolov

Είσοδος δωρεάν με δελτία εισόδου

www.tsso.gr

και από το εκδοτήριο της Κ.Ο.Θ., το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης

Συμπαραγωγή Κ.Ο.Θ. με Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης και Ακαδημία Pancho Vladigerov, Σόφια στο πλαίσιο του 60ου Φεστιβάλ Δημητρίων

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Θεσσαλονίκη-Σόφια: Βαλκανική Γέφυρα Πολιτισμού»

Εκδοτήριο Κ.Ο.Θ.

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Εθν. Αμύνης 2

Τηλ. 2310236990

Ώρες λειτουργίας: 8:00-15:00

Ηλεκτρονικό εισιτήριο: www.tsso.gr