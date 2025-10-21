MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Η ανακοίνωση της οικογένειάς του για τον θάνατό του

|
THESTIVAL TEAM

Λεπτομέρειες για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες
Ανακοίνωση εξέδωσε η οικογένεια του Διονύση Σαββόπουλου για τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδοποιού, που έφυγε σε ηλικία 81 ετών.

«Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025. Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η σύζυγος του: Ασπα

Τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα

Τα εγγόνια: Διονύσης και Ανδρέας» αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Διονύσης Σαββόπουλος

