Artgate Project: Η σύγχρονη τέχνη έγινε η απόλυτη “πρωταγωνίστρια” στη Θεσσαλονίκη

Πλήθος κόσμου συγκέντρωσε το Artgate Project 2026 που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 28 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη.

Στην Αποθήκη Γ΄ στο Λιμάνι, σε ένα βιομηχανικό χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, η σύγχρονη τέχνη ήταν η απόλυτη «πρωταγωνίστρια». Από νωρίς το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την δημιουργική ματιά περισσότερων από 100 καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, μπόρεσαν να δουν από κοντά πρωτοποριακά γλυπτά, πίνακες και έργα με έντονες αναφορές στην κοινωνία, την πολιτική και την τεχνολογία, που αποτύπωσαν τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της εποχής.

Επιπλέον, απόλαυσαν performances, DJ sets και live μουσικές εμφανίσεις, ζώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία θέασης της τέχνης, γεμάτη ρυθμό και ενέργεια.

Στη δεύτερη χρονιά διοργάνωσής του, το Artgate Project επέστρεψε πιο ώριμο και εξωστρεφές. Η ανοιχτή πλατφόρμα έμπνευσης, διαλόγου και δικτύωσης, κέρδισε τις καλύτερες εντυπώσεις.

Η πύλη της σύγχρονης δημιουργίας άνοιξε ξανά, ανανεώνοντας το ραντεβού του διεθνούς φεστιβάλ για το 2027!

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Διοργάνωση: Loudminds Culture Management

Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Σιμώνη.