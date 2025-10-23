MENOY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν θα πάμε στις παρελάσεις να δημιουργήσουμε επεισόδια

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Διαψεύδει η Ζωή Κωνσταντοπούλου με διαρροή της στα «Παραπολιτικά 90,1» την ερμηνεία πολλών της δήλωσής της «Οι αγώνες κι οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν στα Μουσεία! Τα Μνημεία είναι προορισμένα να μας θυμίζουν τους αγώνες και να μας εμπνέουν για νέους αγώνες. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να μετατρέψει τη χώρα και τη Βουλή σε μαυσωλείο. Η χώρα είναι ζωντανή, οι άνθρωποι είναι ζωντανοί και θα γεμίζουν την Πλατεία ξανά και ξανά. Η πλατεία θα είναι γεμάτη, κι αν αδειάσει θα γεμίσει ξανά. Όπως ακριβώς την τραγούδησε ο αγαπημένος μας Διονύσης Σαββόπουλος, που τα παιδιά στην Πλατεία τον αποχαιρέτησαν τραγουδώντας με τις κιθάρες τους τα τραγούδια του…».

Σημειώνεται πως κατόπιν των δηλώσεων αυτών στη Βουλή, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να ερμηνεύουν ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η «Πλεύση Ελευθερίας» αναμένεται ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου να προβεί στο Σύνταγμα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η ίδια απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ραδιοσταθμού «Παραπολιτικά 90,1» ήταν κάθετη: «Όχι βέβαια, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο».

28η Οκτωβρίου Ζωή Κωνσταντοπούλου Παρέλαση

