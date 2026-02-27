Ζ. Κωνσταντοπούλου: Όπως στην υπόθεση των υποκλοπών έτσι και στα Τέμπη θα ξηλώσουμε το παρακράτος

Στη Λάρισα για τη συνέχιση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας της δίκης που αφορά στη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας της τραγωδίας των Τεμπών βρίσκεται για μια ακόμη φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Για «ορθάνοιχτη πρόκληση προς τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που ασχολούνται με το έγκλημα των Τεμπών να ορθώσουν ανάστημα και να μη δεχτούν άλλες παρεμβάσεις, όπως έγινε στην υπόθεση των υποκλοπών με τη χθεσινή απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών», έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος συγγενών θυμάτων, όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, τονίζοντας τα εξής από τα Δικαστήρια Λάρισας:

«Αύριο συμπληρώνονται 3 χρόνια από το φοβερό δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών, που παραμένει ακόμη ανεξιχνίαστο σε σχέση με πάρα πολλές παραμέτρους. Είμαστε και σήμερα εδώ, 27 Φεβρουαρίου, με τους γονείς και τους συγγενείς των θυμάτων, για να επιμείνουμε μέχρι τέλους στην απόδοση αλήθειας και δικαιοσύνης, αλλά και για να επιμείνουμε μέχρι τέλους ότι οι πρακτικές της συγκάλυψης δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές, ούτε και πρόκειται να επικρατήσουν. Είναι μια πολύ ευτυχής συγκυρία που θέλω να την υπογραμμίσω. Χθες, το μονομελές πλημμελειοδικείο της Αθήνας εξέδωσε μια απόφαση-σταθμό που αποτελεί ισχυρό χαστούκι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη, και ηχηρή απάντηση της ακηδεμόνευτης δικαστικής και εισαγγελικής συνείδησης απέναντι σε όλες τις μεθοδεύσεις που παρακολουθούμε όλα τα τελευταία χρόνια, τις παρεμβάσεις στη δικαστική και εισαγγελική λειτουργία, τις ενέργειες συγκάλυψης και κουκουλώματος. Από χθες αποτελεί δικαστική απόφαση στην υπόθεση των υποκλοπών ότι χειραγωγήθηκε η εισαγγελική έρευνα του Αρείου Πάγου από τους διορισμένους λειτουργούς, ότι δεν υπήρξε πραγματική διερεύνηση για την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας στην υπόθεση των υποκλοπών, που δεν είναι βέβαια ενέργειες ιδιωτών, αλλά είναι υπόθεση μειζόνων κακουργημάτων και κατασκοπείας για ξένο κράτος. Ο κ. Μητσοτάκης είναι βαρύτατα εκτεθειμένος, και το ίδιο βαρύτατα εκτεθειμένος είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης, για το γεγονός ότι πια, με τη βούλα της δικαιοσύνης, έγινε δεκτό ότι κουκούλωσαν, συγκάλυψαν, δεν ερεύνησαν, βαρύτατα κακουργήματα. Με τη βούλα της δικαιοσύνης έγινε δεκτό ότι υπήρξε χειραγώγηση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τις υποκλοπές και παρέμβαση στις καταθέσεις μαρτύρων.

Μιλάμε για σοβαρότατα αδικήματα, τα οποία έχουμε δει να διαπράττονται και σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, και στην εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη, και στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και στις ανοιχτές ποινικές και δικαστικές διαδικασίες. Με βάση τη χθεσινή απόφαση, που ουσιαστικά αδειάζει την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το κουκούλωμα που έκανε στην υπόθεση των υποκλοπών, είναι ορθάνοιχτη η πρόκληση προς τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς που ασχολούνται με το έγκλημα των Τεμπών να ορθώσουν ανάστημα και να μη δεχτούν άλλες παρεμβάσεις. Η δικαιοσύνη απαιτεί υψηλό φρόνημα και υψηλή συνείδηση, και στην ιστορία μένουν εκείνοι οι λειτουργοί και εκείνες οι αποφάσεις που ανθίστανται στις πιέσεις και στις ορέξεις των εξουσιών. Θέλω να σας πω ότι είναι η πολλοστή φορά που βρίσκομαι εδώ, στα δικαστήρια της Λάρισας, για την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, η πολλοστή φορά που βρίσκομαι στο πλευρό των ανθρώπων που αγωνιούν για αλήθεια και δικαιοσύνη για τους συνανθρώπους τους, και αισθάνομαι την ανάγκη να διαβεβαιώσω όλη την κοινωνία που αγωνιά ότι όπως έγινε και στην υπόθεση των υποκλοπών, όπως έγινε και με τη χθεσινή απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών, έτσι και στην υπόθεση των Τεμπών, βήμα-βήμα θα ξηλώσουμε το παρακράτος μιας επίορκης κυβέρνησης που θέλει τη συγκάλυψη γιατί είναι ένοχοι, συνένοχοι και βαθιά βουτηγμένοι στην κακουργηματική δράση.

Τέλος, θέλω να σας πω ότι το αυριανό συλλαλητήριο στη μνήμη των θυμάτων δεν είναι απλώς μια επετειακή διαδήλωση, αλλά είναι και θα είναι η ζωντανή κραυγή μιας κοινωνίας που δε συμβιβάζεται με την αδικία, μιας κοινωνίας που δεν υποτάσσεται στη διαπλοκή και στη διαφθορά, μιας κοινωνίας που δε συγχωρεί το θάνατο 57 ανθρώπων και τον τραυματισμό τόσων ακόμα, μιας κοινωνίας που απαιτεί και δικαιούται δικαιοσύνη. Θα είμαστε εκεί, στο πλευρό των οικογενειών, στο πλευρό των θυμάτων, των επιζώντων, των επιζωσών, στο πλευρό των πολιτών, στο πλευρό αυτής της κοινωνίας που έχει μάθει να αγωνίζεται, να επιμένει, να ανθίσταται, να διεκδικεί το δίκαιο και να νικά».

Στο μεταξύ από το πρωί άρχισαν να προσέρχονται στα Δικαστήρια Λάρισας συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών.